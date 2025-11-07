Habertürk
        Yalova Haberleri

        Yalova'da dükkan alacak kişiyi 100 bin dolar dolandıran zanlı tutuklandı

        Yalova'nın Çınarcık ilçesinde dükkan satın almak isteyen kişiyi 100 bin dolar dolandırıp Kocaeli'nde yakalanan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2025 - 19:34 Güncelleme: 07.11.2025 - 19:34
        Yalova'da dükkan alacak kişiyi 100 bin dolar dolandıran zanlı tutuklandı
        Yalova'nın Çınarcık ilçesinde dükkan satın almak isteyen kişiyi 100 bin dolar dolandırıp Kocaeli'nde yakalanan şüpheli tutuklandı.

        İlçede bir dükkan satın almak isteyen F.Ç, 30 Ekim'de kendisini Z. olarak tanıtan kişi ile anlaşmak için buluştu.

        Dükkan satışı için anlaşan F.Ç, 5 Kasım'da içinde 100 bin dolar olan çantayı şüpheliye verdi.

        Şüpheli, parayı kontrol etme bahanesiyle bankaya gideceğini belirterek bölgeden ayrıldı.

        Dolandırıldığını anlayan F.Ç, polise giderek şikayetçi oldu.

        Olayla ilgili soruşturma başlatan Çınarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları incelemede kendisini Z. olarak tanıtan şüphelinin T.K. olduğunu, sahte plakalı beyaz renkli bir otomobil ile bölgeye geldiğini tespit etti.

        T.K'nin, Bursa'nın Orhangazi ilçesine otomobili bırakarak Kocaeli'nin Gölcük ilçesine farklı bir araçla gittiği belirlendi.

        İkamet adresi tespit edilen T.K, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

        Şüphelinin evinde yapılan aramalarda 87 bin 500 dolar, 3 bin 800 dinar ve 168 bin lira ele geçirildi.

        "Resmi belgede sahtecilik" ve "dolandırıcılık" suçlarından adliyeye sevk edilen T.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

