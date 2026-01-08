Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Yalova Haberleri

        Yalova'da fırtına etkili oluyor

        Yalova'da fırtına hayatı olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2026 - 14:47 Güncelleme: 08.01.2026 - 14:47
        
        

        Kent genelinde şiddetli fırtına nedeniyle çok sayıda binanın çatısı uçtu, ağaçlar kökünden söküldü. Fırtınada devrilen ağaçların araçların üzerine düşmesi sonucu bazı yollar geçici süreyle trafiğe kapatıldı.

        Altınova ilçesindeki bir tersanenin vinci fırtına nedeniyle yıkıldı.

        Cami minarelerinin sarsıldığı fırtınada, bazı tabelalar söküldü, TİGEM bölgesinde de yer alan elektrik hattında kopmalar yaşandı. Ayrıca bir konteynerin de fırtına nedeniyle parçalandığı görüldü.

        - Arabalı feribot iskeleye geri döndü

        Tavşanlı beldesinden Gebze Eskihisar istikametine hareket eden, içinde çok sayıda yolcu ve aracın bulunduğu feribot, Marmara Denizi'nde oluşan dev dalgalar nedeniyle zor anlar yaşadı.

        Denizde ilerleyemeyen feribot, daha sonra Topçular İskelesi'ne geri döndü. Feribottaki yolcular ve araçlar güvenli şekilde tahliye edildi.

        Yalova Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle motosiklet, elektrikli skuter ve motokuryelerin saat 22.00'ye kadar trafiğe çıkışını yasakladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

