        Yalova Haberleri

        Yalova'da denizde kadın cesedi bulundu

        Yalova'da feribot iskelesi bölgesinde kadın cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2026 - 14:30 Güncelleme: 03.02.2026 - 14:30
        Yalova'da denizde kadın cesedi bulundu
        Yalova'da feribot iskelesi bölgesinde kadın cesedi bulundu.

        Yalova merkezdeki İDO Feribot İskelesi yanında deniz yüzeyinde bir kadını hareketsiz görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

        Bölgeye sevk edilen Yalova Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından denizden çıkarılan kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

        Üzerinden kimlik çıkmayan ve 40 yaşlarında olduğu tahmin edilen kadının cesedi, otopsi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

