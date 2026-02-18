Petrol Ofisi Grubu'nun ilk sıfır emisyonlu gemisi "Wolf 1" denizle buluştu

Petrol Ofisi Grubu'nun Hicri Ercili Grup ile yaptığı işbirliği kapsamında yapımı tamamlanan ilk sıfır emisyonlu çevre dostu tankeri "Wolf 1" düzenlenen törenle suya indirildi.



Türkiye'nin enerji altyapı grubu Petrol Ofisi, geçen yıl tanker gemi filosunu çevreye duyarlı modern teknolojilerle yenileme hedefi doğrultusunda yaptığı anlaşma kapsamında, Hicri Ercili Grup tarafından her biri 1750 detveyt tonajı (DWT) kapasiteye sahip 3 yeni tanker gemisi daha Yalova'daki tersanede inşa edilecek.



Daha düşük emisyon ve yüksek yakıt verimliliği sağlamak için son teknolojiyle donatılan yeni tankerler sayesinde denizlerde çevreye duyarlı taşımacılık standartları daha da ileriye taşınıyor.



Yalova'daki Hicri Ercili Grup tersanesinde toplam 4 adet olacak gemilerden ilki olan Wolf 1'i düzenlenen törenle denize indiren Petrol Ofisi, bir taraftan filosunu yenileyip bir taraftan da Türkiye’nin enerji altyapısını güçlendirerek yerli ve milli üretime değer katıyor.



Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar, törende yaptığı konuşmada, seyrederken gurur duyacakları bir geminin daha denizle buluşması için bir araya geldiklerini söyledi.



Deniz ticaret filosunu büyütme, limanlar ve tersanelerin kapasitelerini geliştirmek için atılan adımların, daha güçlü ve rekabetçi bir denizcilik sektörüne sahip olmanın haklı gururunu yaşadıklarını aktaran Ünüvar, şöyle konuştu:



"Türkiye Cumhuriyeti kuruluşundan bu yana geçen bir asrı aşkın süreçte karşısına çıkan her zorluğun üstesinden gelmiş, muasır medeniyetler seviyesini aşma hedefi doğrultusunda bugün dünyanın gelişmiş ülkeler arasına yer almayı başarmıştır. Stratejik konumu, dinamik iş gücü, hızla gelişen üretim kapasitesiyle Türkiye bölgesel ve küresel düzeyde önemli bir ekonomik aktör olarak da öne çıkmakta. Ülkemiz küresel olarak en hızlı büyüyen ekonomilerden biri."



- "Denize kavuşan bu gemi, sanayimizin geldiği noktanın önemli göstergesi"



Ünüvar, Türkiye'nin 3 kıtanın kesişim noktasında yer almasının avantajıyla, Avrupa, Orta Doğu, Orta Asya ve Afrika pazarlarına doğrudan erişim imkanı sunduğunu belirterek, şöyle devam etti:



"İnsanımızın üretkenliği ve azminin vücut bulmuş hali olan, yüksek teknoloji barındıran yeni nesil gemi projelerine imza atan tersanelerimiz, ülkemizin istihdam ve kalkınma hedeflerinde önemli bir yere sahip. Denize kavuşan bu gemi de gemi sanayimizin geldiği noktanın önemli bir göstergesi. Limanlarımız, gemi inşaat sanayimiz, armatörlerimiz, gemi geri dönüşümcülerimiz, tamir bakım çalışanlarımız farklı kulvarlarda çeşitli başarılara imza atmakta. Yat imalatçılarımızın geleneksel yapım becerilerini modern tekniklerle birleştirmesi sonucu 2025 yılında yat projeleri sipariş defterinde toplam boy uzunluğuna göre dünyada ikinci sıraya yükselen üreticilerimizin başarılarını devam ettireceklerine inancımız tamdır."



2025 yılında 2,4 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini, yat inşasında ise kilogram değerinin 40 dolarları bulabilmesinin de çok önemli bir gösterge olduğuna dikkati çeken Ünüvar, şunları kaydetti:



"Deniz taşımacılığında etkinliği gösteren en önemli göstergelerden bir diğeri de güçlü bir filoya sahip olmak. 2025 yılı ilk yarısında Türkiye 2 bin 203 gemi ile 53,1 milyon ton taşıma kapasitesiyle dünyada 10. sıraya yükseldi. Çevresel endişelerin global ölçekte ortak akılla çözülmesi için her geçen gün daha fazla çaba harcanırken denize indirdiğimiz gemiler gibi lojistik ağda gelişmelerin önemi küçümsenemez. Denizcilik sektörümüzün çevresel sürdürülebilirliğini artırma kararlılığımızla yenilenecek ve dönüştürülecek deniz ticaret filomuz sayesinde hem çevrenin korunmasına hem de gemilerimizin sera gazı emisyonlarını azaltmaya önemli katkılar sağlayacağız. Topluma ve doğaya karşı sorumluluklarını her zaman önceleyen bakanlığımız ekonomik büyüme ile çevresel sürdürülebilirliği dengelemek için çaba sarf etmektedir."



- "Dünyada ilk defa Türk tersanelerinde inşa edildi"



Ünüvar, dünya deniz ticaretinin yüzde 90'a yakınının deniz yoluyla gerçekleştiğini belirterek, ticaret hacminin artması neticesinde yeni gemilerin denizlerle buluşacak olmasının daha fazla yakıtın tüketilmesine ve daha fazla emisyon yayılmasına da sebep olacağını vurguladı.



Uluslararası Denizcilik Örgütü gemilerden kaynaklı olumsuz etkileri azaltmak ve enerji tasarruf potansiyellerini ortaya çıkarmak amacıyla enerji verimliliği hareketlerine dikkati çektiğini ve sektörü bu konuda teşvik ettiğine değinen Ünüvar, şunları belirtti:



"Uluslararası alanda bu yeşil dönüşüm konularını ülkemiz çıkarlarını önceleyerek ciddiyetle takip etmekteyiz ve bu konuda alınacak kararlarda etkin rol oynamaktayız. Tesislerimiz ve kabiliyetlerimiz açısından bakıldığında geleceğin deniz araçları diyebileceğimiz otonom ve insansız deniz araçlarıyla birlikte LNG, elektrik veya hibrit sistemli gemilerin inşasında ülkemiz lider ülkeler sınıfında yer almakta. Bunlardan bazıları dünyada ilk defa Türk tersanelerinde inşa edildi. Denize indirdiğimiz 60 metre boyunda ve 1750 detveytlik gemimiz de kabotajda hizmet etmek için inşa edilmiş ilk sıfır emisyonlu gemi olma özelliğiyle ilkler arasına girecek."



Ünüvar, "Wolf 1 adlı sıfır emisyonlu gemimizi denize indirdiğimiz için çok mutluyuz. Türkiye gemi inşa sanayisi dünyada üst sıralarda ve bir ülke için gemi inşa edebilmek çok önemli bir kabiliyet. Bu kabiliyete Türkiye sahip. Dünyada sürekli ilk tip gemileri inşa edebilen bir yapıya sahibiz. İnşallah bu yatırımlar daha da hızla devam edecek. Çok çok daha iyi işlere imza atacağına da eminim Türk tersanelerinin." ifadelerini kullandı.



- "Denizcilik akaryakıt satışlarında 6 yıldır üst üste açık ara lider konumdayız"



Petrol Ofisi Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Abbasoğlu ise hep birlikte mavi vatanın gücüne güç katacak, küresel bir oyuncu haline gelmiş olan denizcilik sektörünün uluslararası itibarına katma değer sunacak bir projenin ilk meyvesini aldıklarını söyledi.



"Mavi ekonomi, dış ticaretimizin en büyük ateşleyicilerinden biri. Uluslararası ticaretin yaklaşık yüzde 90'ı denizlerde gerçekleşiyor." ifadelerini kullanan Abbasoğlu, şöyle konuştu:



"Son yıllarda yapılan yatırımlar neticesinde deniz ticaret filomuz dünyanın ilk 10'u arasında yer alıyor. Denizciliğin jeopolitik gündemdeki stratejik konumu, enerjide tam bağımsız Türkiye hedefinde ve enerji geçişi ajandasında hayati rol oynuyor. Ne mutlu bize ki Petrol Ofisi Grubu olarak bu resmin içinde yer alıyor, katkı sağlayabiliyoruz. Denizcilik akaryakıt satışlarında 6 yıldır üst üste açık ara lider konumdayız. Özel sektörün ve kamunun güvenilir paydaşı olmaktan ötürü gururluyuz. Ülkemizin petrol ve doğal gaz arama çalışmalarında Filyos Zonguldak başta olmak üzere Mersin ve Ordu'da görev yapan gemilerin yakıt tedarikinde sektörün tamamını ikame ediyoruz. Türkiye'nin en genç barç filosuna sahip şirket olarak aynı zamanda aktif barçların da yüzde 20'sini karşılıyoruz. Bu konumumuzu borçlu olduğumuz yenilikçi çözümlerimizi paydaşlarımızla buluşturmaktan ötürü büyük memnuniyet duyuyoruz."



- "Sıfır emisyonlu akaryakıt ikmal tankeri dünya sularına örnek teşkil edecek"



Ortak akıl ve ortak vicdanla geliştirilen projelerin sürdürülebilir kalkınmanın en önemli anahtarını oluşturduğuna vurgu yapan Abbasoğlu, Hicri Ercili ile hayata geçirdikleri projenin bu nedenle ayrı bir önem taşıdığını aktardı.



"Petrol Ofisi Grubu adına deniz ticareti, deniz ikmali kritik önem taşıyor." diyen Abbasoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"En hızlı büyüyen sektörlerimizden bir tanesi. Bu bağlamda yerli tersanelerde, Türk mühendislerinin emeğiyle Wolf 1 barcımızı buradan indirmek bizim için gurur kaynağı. Kızakta daha 3 tane Wolf 2, Wolf 3, Wolf 4 duruyor. Onlar da en kısa zamanda faaliyete geçecek. 4 tankerlik bir serinin ilki olan Wolf 1 sektörümüzün geleceği için eşsiz bir ilki barındırıyor. Sıfır emisyonlu akaryakıt ikmal tankeri hiç kuşkusuz ki bölge ve dünya sularına örnek teşkil edecek. Bakanlığımızın temiz denizlerde güvenli, emniyetli ve sürdürülebilir denizcilik mottosu ışığında yürüttüğümüz bu öncü yatırımları daha da artırarak Türkiye yüzyılında katma değerli projelere imza atmaya devam edeceğiz."



- "Sınıfında tek olarak inşa edilmiş alternatif yakıtların taşınmasında kullanılabilecek"



Hicri Ercili Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ercili de denize inişini yaptıkları dört serilik geminin sıfır emisyon ve çevre dostu olarak inşa edilen gemi olma özelliğini taşıdığını anımsattı.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının teşvikleriyle hayata geçirdikleri Türkiye'nin ilk çevreci paslanmaz kimyasal tanker projesinin de devam ettiğini anlatan Ercili, şunları bildirdi:



"2 adet tankerin 2026 yılında teslim edilmek üzere bulunduğumuz tersanemizde üretimi devam etmektedir. Ayrıca içinde bulunduğumuz tersanemizde Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığının denizaltı inşa ve modernizasyon ihtiyaçlarının karşılanması için kritik öneme haiz kendi özellikleriyle dünyada tek olan tamamen kapalı sistemle donatılmış 3 bin tonluk denizaltı yüzer havuzu üretilip deniz kuvvetlerimize başarıyla teslim edilmiştir. Kendi sınıfında tek olarak inşa edilmiş alternatif yakıtların taşınmasında kullanılabilecek, tam otomasyonlu yapıları yüksek tahliye kapasiteleriyle zamandan kazanç elde edecek. Hizmet kalitesini artıracak. Sıfır emisyon özellikleriyle çevreye duyarlı olarak çalışıp her iki kurum için de önemli bir değer ve prestij oluşturacağız."



Plaketlerin sunulmasının ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar, Petrol Ofisi Grubu CEO'su Mehmet Abbasoğlu ve Hicri Ercili Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ercili'nin kurdele kesimiyle Wolf 1 adlı gemi mavi sularla buluşturuldu.

