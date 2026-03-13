Canlı
        Haberler Yerel Haberler Yalova Haberleri Haberleri

        Yalova'da 2 firari hükümlü yakalandı

        Yalova'nın Çınarcık ​​​​​​​ilçesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2026 - 09:51 Güncelleme:
        Yalova'da 2 firari hükümlü yakalandı

        Yalova'nın Çınarcık ​​​​​​​ilçesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

        Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve Çınarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

        Polis, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlüyü yakaladı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

