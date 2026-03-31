Çınarcık'ta uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince M.O'nun adresine operasyon düzenlendi. Adreste yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ile tabanca, av tüfeği ve fişekler ele geçirildi. Şüpheli M.O, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

