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Yalova Termal kaplıcaları şifa arayanların ilk adresi oluyor Termal kaplıca suları birçok rahatsızlığa iyi geliyor Termal Kaplıcaları Güvenli Turizm Sertifikası aldı

İHA

Yalova Termal kaplıcaları şifa arayanların ilk adresi oluyor Termal kaplıca suları birçok rahatsızlığa iyi geliyor Termal Kaplıcaları Güvenli Turizm Sertifikası aldı

Yalova’nın Termal ilçesinde Sağlık Bakanlığı tarafından işletilen Termal Kaplıcaları sağlık arayanların ilk adresi olmayı sürdürüyor. Dünyanın birçok noktasından gelen insanlar bu suların keyfini çıkartıyor. Öte yandan Termal Kaplıcaları Güvenli Turizm Sertifikası da alarak müşterilerine daha güvenli bir tatil imkanı sunmaya başladı.
Sularının içerdiği madensel tuzlar ve mineraller sayesinde bir çok hastalığa destek tedavisi veren Termal Kaplıcaları, bu özelliği sayesinde sadece Türkiye’den değil, dünyanın bir çok ülkesinden de insanları kendisine çekiyor.
Pandemi sürecinde günü birlik ziyaretçi sayılarında az da olsa bir azalma yaşayan Termal Kaplıcaları, konaklama anlamında ise aynı cazibesini koruyor. Suların mide ve bağırsak hastalıklarına iyi gelmesinin yanısıra bağışıklığı da güçlendirdiğini vurgulayan Sağlık Bakanlığı Yalova Termal Kaplıcaları İşletme Müdür Yardımcısı Ümit Gürbüzoğlu, “Pandemi dolayısıyla günü birlik ziyaretçi sayılarında az da olsa bir azalma yaşandı. Ama termal ve şifalı suların bulunduğu otellerimizde kalmak isteyenlerde düşüş yaşamadık. Yerli misafirlerin yanında yabancı misafirlerimizi de ağırlıyoruz. Termal Kaplıcalarındaki sular hem içme kürü olarak kullanılıyor, fizik tedavi amaçlı uygulanıyor. İçme küründeki sula mineral içeriğinin yüksek olması nedeniyle mide, bağırsak ve bağışıklık sistemine iyi geliyor. Şifa bulmak isteyenleri kaplıcalarda ağırlıyoruz” dedi.
Tesisler artık daha güvenli
Öte yandan Termal Kaplıca Tesisleri'nin Güvenli Turizm Sertifikası aldığını hatırlatan Gürbüzoğlu, “Sağlık Bakanlığı Yalova Termal Kaplıcaları Termal Güvenli Turizm Sertifikası aldı. Bu sertifikanın bize şart koştuğu bir takım kriterler var. Bunlara katı bir şekilde uyuyoruz. Maske, mesafe ve hijyen kuralına misafirlerimizin de uymalarını sağlıyoruz. Özellikle hamam, havuzlar ve saunalarda güvenli alanlarımızı oluşturduk. Buralarda kişi sayıları belirlendi. Bu kişi sayılarının üzerine çıkan misafirlerimizi kabul edemiyoruz. Otel girişlerinde HES kodu uygulamasına başladık. Bu anlamda riskli olan misafirlerimizi tesise kabul etmeyerek hem diğer misafirlerimizi hem de personellerimizi koruyoruz” diye konuştu.

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