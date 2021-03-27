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Karantinadan kaçanlar böyle yakalandı Yalova'da karantinadan kaçan şahısları polis yakalayıp yurda teslim etti

İHA

Karantinadan kaçanlar böyle yakalandı Yalova'da karantinadan kaçan şahısları polis yakalayıp yurda teslim etti

Yalova'da pozitif hastalarla temaslı olduğu halde evlerini terk eden Covid19 'lu kişileri güvenlik güçleri, şehir merkezinde yakaladı.
Edinilen bilgiye göre, Yalova İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı çalışan filyasyon ekipleri her gün kontrol etmek için evlerine gittikleri hastalara ulaşamayınca polis ekiplerine haber verildi. Covid 19 temaslı oldukları halde dışarıya çıkan şahıslar polis ekipleri tarafından şehir merkezinde yakalandı. Hastalardan biri tekerlekli sandalye ile dolaşırken polis ekipleri tarafından durdurulup olay yerine çağrılan ambulansa bindirilerek Kredi Yurtlar Kurumu yerleşkesine götürülürdü. Şahıslara karantina kurallarına uymadıkları için cezai işlem uygulandı.

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