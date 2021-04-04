Yalova'da pozitif hastalar gezerken yakalandı

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Çok yüksek riskli grubu temsil eden kırmızı kategorideki iller arasında Yalova üçüncü sırada yer alırken, çarşıda korona virüs testi pozitif çıkan 2 kişinin umursamazca gezisi HES kontrolüne takıldı.

Yalova'da çarşıda gezen 2 kişinin, görevliler tarafından yapılan HES kodu kontrolünde pozitif oldukları ortaya çıktı. Virüs taşıyan 2 kişi, Termal KYK yurduna ambulansla götürülürken, haklarında işlem yapıldı. Kırmızı kategoriye giren şehirler arasında Yalova’nın da içinde bulunduğu 58 ilde cumartesi kısıtlaması geri geldi. Yalovalılar ise vatandaşların kurallara uymadığını söyleyerek tepki gösterdi. Çok yüksek riskli grubu temsil eden kırmızı kategorideki iller arasında Yalova'nın üçüncü sırada yer alması dikkat çekti.

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