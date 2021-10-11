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Kuş Oteli, yeni misafirlerini ağırlıyor

İHA

Kuş Oteli, yeni misafirlerini ağırlıyor

Yaz göçmen kuşlarını güney bölgelere uğurlayan Altınova Hersek Lagünü, kış göçmeni su kuşlarını alanda ağırlamaya başladı.
Hersek Lagününde yapılan son sayımlara göre 351 flamingo ve 300’e yakın genç yeşilbaş ördeği alanda yer alırken, toplam 236 kuş türünden 40’a yakınının alanda ürediği tespit edildi.
Hersek Lagünündeki son gözlemleri değerlendiren Altınova Belediyesi Kuş Gözlemcisi Fatih Bülbül, “Hersek Lagünü yüzeyi 152 hektar olmakla birlikte etrafındaki doğal arazilerle yaklaşık 200 hektar alana sahip farklı ekosistemleri bünyesinde barındıran önemli sulak alandır. Bu zenginlik kuş çeşitliliğine katkı sağlamaktadır. Alanda yerleşik kuşların yanında başta kış göçmeni kuşlar olmak üzere, üremek için alanı tercih eden yaz göçmeni kuşları da görmekteyiz. Yaptığımız son gözlemler 236 türün görüldüğü Hersek Lagünü 40’a yakın farklı kuş türünün alanda üremesi ile de öne çıkmaktadır. Bugünlerde yaz göçmeni kuşlarla birlikte üreyen kuşlarımızı da genç yavrularıyla birlikte kışı geçirmeleri için güney bölgelerine uğurladık. Onların yerini hem sayısal hem de görsel olarak alanı daha da değerli kılan başta flamingolar olmak üzere kış göçmeni su kuşları almaktadır. Yapılan son gözlemde sayılan 351 flamingo ve 300’e yakın genç yeşilbaş ördeğin mevsim olarak en yüksek sayı olduğunu görüyoruz" dedi.

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