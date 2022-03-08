Tersanede iskeleden denize düşen işçi hayatını kaybetti

Yalova’nın Altınova ilçesinde bir tersane işçisi çalıştığı iskeleden denize düşerek hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Altınova Tersaneler Bölgesi’ndeki firmada kaynak ustası olarak çalışan 28 yaşındaki A.C dengesini kaybederek çalıştığı iskeleden denize düştü. İşçinin cansız bedenine deniz polisi ulaştı.
A.C'nin cansız bedeni sonrasında Yalova Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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