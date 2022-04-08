Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı Yalova Üniversitesi Rektörlüğü’ne atandı

Yalova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Yalova Üniversitesi Rektörlüğü'ne atandı.

Yaş haddinden dolayı emekliliğe ayrılan Prof. Dr. Suat Cebeci’nin yerine Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı tayin edildi. Cebeci, 2018 yılından bu yana rektörlük görevini yürütüyordu. Koltuğu devralan Bahçekapılı ise 2020 yılında itibaren Yalova Üniversitesi’nde çalışmaya başlamıştı. Bahçekapılı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın atamasıyla üniversitenin yeni rektörü oldu.

Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı kimdir?

2001 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini “İslâm Hukuk Metodolojisinde Açık ve Kapalı Lafızlar” başlıklı teziyle 2005 yılında aynı üniversitede tamamladı. 2010 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı bünyesinde tamamladığı “Ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersinin Öğrencilerin Dinî Duygu, Düşünce ve Davranışları Üzerindeki Etkisi (İstanbul Avrupa Yakası Örneği)” başlıklı teziyle “Doktor” unvanı aldı. 2011 yılından itibaren Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yaptı. 2013 yılında İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri bölümüne “Doçent” olarak atandı. 2019’da “Profesör” unvanı alan ve 2020’de Yalova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi’ne atanan Bahçekapılı, Kasım 2021’den itibaren Dekan olarak görev yapıyordu. Bahçekapılı 8 Nisan 2022 tarihi itibariyle Yalova Üniversitesi Rektörlüğü’ne atandı.

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