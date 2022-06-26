Sinan Köylü çocuklara oyuncak sürprizi

Yalova Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, BalTürk Karamürsel Şubesi aracılığıyla Bulgaristan’daki kardeş şehir Rusçuk’a bağlı Sinan Köyü’nde yaşayan çocuklara oyuncak gönderdi.

Altınova Belediye Başkanı Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) Yönetim Kurulu üyesi Dr. Metin Oral, BalTürk Karamürsel Şubesi aracılığıyla Bulgaristan’daki kardeş şehir Rusçuk’a bağlı Sinan Köyü’nde yaşayan çocuklara oyuncak gönderdi.



Ramazan’da iftar verilmişti

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Bulgaristan’daki kardeş şehir Rusçuk’a bağlı Sinan Köyü’nde yaşayan çocuklara oyuncak gönderdi. Çocukların oldukça mutlu olduğu köyde Altınova Belediyesi, Ramazan Ayında bir iftar programı da düzenlemişti.

Oral, çocuklara oyuncak gönderdi

Bulgaristan’dan göç etmek zorunda kalıp, ülkemize gelen ve Altınova ile Tokmak Köyün kurucuları arasında yer alan Sinan Köylüler, Türkiye’deki akrabalarıyla buluştu.

Bulgaristan’ın Rusçuk Şehrine bağlı Sinan Köyünden 1930’lı yıllarda Karamürsel ve Altınova’ya göçen ailelerin torunlarını, Ata Topraklarında akrabalarıyla buluştu. İlk olarak Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral tarafından Sinan Köyde verilen iftarda bir araya gelen akrabalar, daha sonra ikinci kez özlem giderme fırsatı buldu. Ülkemizden Bulgaristan’a giden heyet Başkan Oral’ın çocuklar için gönderdiği oyuncakları da sahiplerine ulaştırdı.

Duygusal anlar

Altınova Belediyesi’nin Bulgaristan’daki kardeş belediyesi olan TDBB üyesi Dve Mogili Belediye Başkanı Boyko Borisov tarafından karşılanan Türk Heyeti, hasret gidererek çeşitli temaslarda bulundu. Dve Mogili Belediye Başkanı Boyko Borisov ile Altınova Belediye Başkanı Dr Metin Oral’ın gönderdiği oyuncakları dağıtan BalTürk Karamürsel Şube yöneticileri oldukça duygusal anlar yaşadılar.



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