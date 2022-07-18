Yalova´da tanker gemisine çıkarken denize düşen kılavuz kaptan hayatını kaybetti

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Özgür YILDIZ/ÇİFTLİKKÖY (Yalova), (DHA)YALOVA´nın Çiftlikköy ilçesi açıklarında demirleyen tanker gemisine çıkarken denize düşen kılavuz kaptan Cafer Kıribrahim (56) hayatını kaybetti.

Olay saat 13.00 sıralarında Çiftlikköy demirleme sahasında meydana geldi. Demirleme sahasındaki `ALHENA´ isimli tanker gemisine yanaşan `Yalova Pilot 2´ isimli bottaki kılavuz kaptan Cafer Kıribrahim, gemiye çıkarken çarmıhın üçüncü basamağından denize düştü. İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü´ne yapılan ihbar sonucu olay yerine ulaşan deniz polisi tarafından sudan çıkarılan Kıribrahim´e ilk müdahale kurtarma botunda yapıldı. Deniz polisi tarafından kıyıda bekleyen sağlık ekiplerine teslim edilen Kıribrahim, kaldırıldığı Yalova Devlet Hastanesi´nde doktorların tüm müdahalesine hayatını kaybetti.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Denizcilik Fakültesi 1981 İşletme mezunu olduğu öğrenilen Cafer Kıribrahim´in çarmıhta iken kalp krizi geçirerek denize düştüğü iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Yalova / Çiftlikköy Özgür YILDIZ

2022-07-18 19:16:29



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