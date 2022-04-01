Yurdumuzun dört bir yanında olduğu gibi Yalova'da da Ramazan ayı coşkusu şimdiden başlamış durumda. Yalovalı vatandaşlarımız da şimdiden ilk oruç günü ve imsakiye ile ilgili araştırmalar yapıyor. İşte Diyanet Yalova iftar ve sahur vakti saatleri...



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