Ramazan ayına çok az bir süre kala Müslümanlar arasında hazırlık başladı. Buna göre; tüm Türkiye Çarşamba'yı Perşembe'ye bağlayan 23 Mart günü sahura kalkacak. Diyanet İşleri Bakanlığı 2023 yılı için Yalova başta olmak üzere tüm Türkiye'yi kapsayan 2023 İmsakiye takvimini paylaştı. Böylece, Yalova İmsakiye takvimi ile beraber, Yalova sahur vakti, iftar vakti, imsak vakti ve teravih namaz saatleri de belirlendi. Peki, Yalova'da ilk sahur vakti ve ilk iftar vakti ne zaman, saat kaçta? İşte, Diyanet tarafından hazırlanan Yalova İmsakiye takvimi 2023 ile Yalova sahur vakti ve iftar vakti...

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