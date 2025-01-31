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        Yalova Valiliği'nden "şebeke suyunun içilmemesi" uyarısı

        Yalova Valiliği, kentin su ihtiyacını karşılayan Gökçe Barajı'nı besleyen Kadıköy ile Kurtköy Derivasyonu'nda yaşanan köpüklenmenin ardından alınan numunelerin ilk analiz sonuçlarına göre şebeke suyunun içmek için tüketilmemesi, sadece hijyen amaçlı kullanılması gerektiğini bildirdi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada ifadesi alınmak üzere 4 kişi gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 01:32 Güncelleme: 31.01.2025 - 01:38
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        Yalova Valiliği'nden 'şebeke suyu' uyarısı
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        Yalova'da kentin su ihtiyacını karşılayan Gökçe Barajı'nı besleyen Kadıköy ile Kurtköy Derivasyonu'nda meydana gelen köpüklenme nedeniyle kentte su kesintisi uygulandı.

        AA'nın haberine göre; olayla ilgili başlatılan soruşturmada ifadesi alınmak üzere 4 kişi gözaltına alınırken İl Sağlık Müdürlüğü tarafından sudan alınan numuneler analiz edildi.

        YALOVA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

        İlk analiz sonuçlarıyla ilgili Yalova Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "İlimizin su kaynağını besleyen Kadıköy/Kurtköy regülatör havuzunda gözlemlenen köpüklenme ile ilgili olarak, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Laboratuvarı tarafından yapılan ilk analiz sonuçlarına göre suyun yalnızca hijyen amaçlı kullanımında herhangi bir risk bulunmadığı belirlenmiştir. Ancak kesin ve kapsamlı analiz süreçleri devam etmektedir. Sonuçlar açıklanana kadar suyun yalnızca genel temizlik ve hijyen amaçlı kullanılması önerilmekte olup, içme suyu olarak tüketilmemesi, gıda hazırlığında (yemek, çay vb.) kullanılmaması ve ağız hijyeni için tercih edilmemesi gerekmektedir. Ayrıntılı analizlerin tamamlanmasının ardından kamuoyu bilgilendirilecek ve gerekli duyurular yapılacaktır."

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

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        #yalova
        #haberler
        #Yalova Valiliği
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