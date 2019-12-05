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Yaman'ın libidosu HT Masa'da

Esin Övet ve Kadir Kaymakçı, HT Masa'da bu hafta usta yapımcı Birol Güven'le Can Yaman'lı Kıvanç Tatlıtuğ'lu, bol libidolu ve göbek bağlı bir sohbet yaptı

HT Masa

Habertürk yazarları Esin Övet ve Kadir Kaymakçı magazin aleminin gündemini ele aldıkları HT Masa'da bu hafta Can Yaman'ın 'libidosu'nu konuşup 'Ön Kamera' bölümünde 'Çocuklar Duymasın', 'Seksenler' gibi sevilen dizilerin yaratıcısı usta yapımcı Birol Güven'le 'facetime' yaptı. Güven, Yaman'ın dizilerin tutması için başrol oyuncularının libidosunun yüksek olması gerektiği sözleri için, "Biz oyuncu arkadaşlarımızın libidosunu serbest bırakıyoruz" deyip ekledi: "İki oyuncu arasındaki aşka inanmak daha doğru..."
Geçtiğimiz günlerde Twitter'da takipçilerine, "Göbek bağınızı nereye gömülü ve şimdi ne iş yapıyorsunuz?" diye soran Birol Güven bu soruyu sorma nedenini HT Masa'da açıkladı...
Bengü'nün "Bir popstar evli olmalı" açıklamasını 'masa'ya yatıran ikili, evliliğin Tarkan'ın Kenan Doğulu'nun, Emre Altuğ'un kariyerine etkisini tartıştı...
Bu keyifli sohbeti kaçırmayın...

 

 

 

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