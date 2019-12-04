Can Yaman'ın rol alacağı yeni TV dizisinin yapımcısı Faruk Turgut, Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'a açıklamalarda bulundu.

Turgut, diziyi iptal ettiğini belirtirken şunları söyledi:

"Dizinin iptal olmasının nedeni Can Yaman'a gösterilen tepki değildir. Diziyi iptal etme kararını cuma günü aldım. Çünkü ikinci bölümde eksikler vardı. Bir de TV reytinglerin bu kadar düştüğü bir dönemde dizi çekmek olanaksız. Genç bir arkadaş, egosunun esiri oldu. Söyledikleri hiç doğru değil, kesinlikle onaylamıyorum. 'İki oyuncu arasındaki enerji' diyeceğine 'İki oyuncu arasındaki libido' gibi bir laf etti. Sonuna kadar yanlış. Uluslararası platformda bu kadar başarılı olmuş bir oyuncumuzu asacak mıyız? Kendisi de çok üzgün. Yaptığı hatanın bedelini ödüyor. Can'a yatırım yaptım, bir haftada silecek değilim. Sonuna kadar arkasındayım. Bir kez daha söylüyorum, diziyi iptal etmemizin nedeni kesinlikle Can Yaman değildir."

Can Yaman'ın bu çirkin ifadeleri tepki toplamıştı: