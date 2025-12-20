'Yan Yana', 2025'in şampiyonu
2025'in sinema maratonunda ipi en önde göğüsleyen yapım belli oldu. 'Soyut Dışavurumcu Bir Dostluğun Anatomisi Veyahut Yan Yana', yılın en çok izlenen yapımı olmayı başardı
2025 yılı, sinema salonları için beklentilerin altında bir performansla kapanıyor. 18 Aralık verilerine göre, sinema izleyicisi sayısında geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla; % 15.6 oranında bir gerileme görüldü.
2024 İzleyici Sayısı... 31.128.889
2025 İzleyici Sayısı... 26.283.018
Piyasadaki daralma hem yerli hem yabancı yapımları etkilerken, Türk filmleri de bu düşüşten nasibini aldı. Sektördeki bu kan kaybının temel nedeni, 2025’te bir önceki yıla göre daha az filmin vizyona girmesi.
2024 İzleyici Sayısı... 17.570.832
2025 İzleyici Sayısı... 14.819.457
Yılın en çok izlenen filmleri kıyaslandığında, 2024’teki rakamların gerisinde kalındığı görülüyor. Geçtiğimiz yılın lideri, 'Rafadan Tayfa 4: Hayrimatör'; 2.815.328'e ulaşmıştı.
2025 gişesinde bu hafta önemli bir bayrak değişimi yaşandı. Başrollerini; Haluk Bilginer, Feyyaz Yiğit ve Hatice Arslan’ın paylaştığı 'Soyut Dışavurumcu Bir Dostluğun Anatomisi Veyahut Yan Yana', cuma günü itibarıyla 2.368.171 bilet satışına ulaştı.
Film, 2.308.676 izleyiciye sahip 'Rafadan Tayfa: Kapadokya'yı geride bırakarak, 2025’in en çok izlenen filmi ünvanını aldı.
Hem 2024 hem de 2025'te 'En Çok İzlenen İlk 5 Film' listesinde denge değişmedi. Her iki yılda da ilk 5'te 3 Türk, 2 yabancı yapım yer aldı.