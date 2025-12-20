Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin 'Yan Yana', 2025'in şampiyonu

        'Yan Yana', 2025'in şampiyonu

        2025'in sinema maratonunda ipi en önde göğüsleyen yapım belli oldu. 'Soyut Dışavurumcu Bir Dostluğun Anatomisi Veyahut Yan Yana', yılın en çok izlenen yapımı olmayı başardı

        Giriş: 20.12.2025 - 22:07 Güncelleme: 20.12.2025 - 22:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        2025'in şampiyonu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        2025 yılı, sinema salonları için beklentilerin altında bir performansla kapanıyor. 18 Aralık verilerine göre, sinema izleyicisi sayısında geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla; % 15.6 oranında bir gerileme görüldü.

        2024 İzleyici Sayısı... 31.128.889

        2025 İzleyici Sayısı... 26.283.018

        Piyasadaki daralma hem yerli hem yabancı yapımları etkilerken, Türk filmleri de bu düşüşten nasibini aldı. Sektördeki bu kan kaybının temel nedeni, 2025’te bir önceki yıla göre daha az filmin vizyona girmesi.

        2024 İzleyici Sayısı... 17.570.832

        2025 İzleyici Sayısı... 14.819.457

        Yılın en çok izlenen filmleri kıyaslandığında, 2024’teki rakamların gerisinde kalındığı görülüyor. Geçtiğimiz yılın lideri, 'Rafadan Tayfa 4: Hayrimatör'; 2.815.328'e ulaşmıştı.

        2025 gişesinde bu hafta önemli bir bayrak değişimi yaşandı. Başrollerini; Haluk Bilginer, Feyyaz Yiğit ve Hatice Arslan’ın paylaştığı 'Soyut Dışavurumcu Bir Dostluğun Anatomisi Veyahut Yan Yana', cuma günü itibarıyla 2.368.171 bilet satışına ulaştı.

        Film, 2.308.676 izleyiciye sahip 'Rafadan Tayfa: Kapadokya'yı geride bırakarak, 2025’in en çok izlenen filmi ünvanını aldı.

        'Rafadan Tayfa: Kapadokya'
        'Rafadan Tayfa: Kapadokya'

        Hem 2024 hem de 2025'te 'En Çok İzlenen İlk 5 Film' listesinde denge değişmedi. Her iki yılda da ilk 5'te 3 Türk, 2 yabancı yapım yer aldı.

        REKLAM
        ÖNERİLEN VİDEO
        #yan yana
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Güllü'nün kızından ilk röportaj
        Güllü'nün kızından ilk röportaj
        Sadettin Saran serbest bırakıldı
        Sadettin Saran serbest bırakıldı
        "Verilemeyecek hesabımız yok"
        "Verilemeyecek hesabımız yok"
        Olimpiyat'ta Fener alayı!
        Olimpiyat'ta Fener alayı!
        Uyuşturucu operasyonu: 3 isim için yakalama kararı
        Uyuşturucu operasyonu: 3 isim için yakalama kararı
        Beşiktaş sahasında kazandı!
        Beşiktaş sahasında kazandı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimsenin toprağında, egemenliğinde gözümüz yok
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimsenin toprağında, egemenliğinde gözümüz yok
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        20 yıl sonra ilki başardı!
        20 yıl sonra ilki başardı!
        Camiye giren pitbulla el konuldu
        Camiye giren pitbulla el konuldu
        Sosyal konuta başvuran kişi sayısı açıklandı
        Sosyal konuta başvuran kişi sayısı açıklandı
        5 yıldır evden çıkmıyor! Fil hastasının hayali eşiyle kol kola caddede gezmek
        5 yıldır evden çıkmıyor! Fil hastasının hayali eşiyle kol kola caddede gezmek
        Anthony Joshua, Jake Paul'u nakavt etti
        Anthony Joshua, Jake Paul'u nakavt etti
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!
        Arkadaşını öldürdü cinayeti anlattı! Misafiri katili oldu!
        Arkadaşını öldürdü cinayeti anlattı! Misafiri katili oldu!
        Figen Sumeli: Hakkıyla yapılan dublaj görünmeyen bir sanat dalı
        Figen Sumeli: Hakkıyla yapılan dublaj görünmeyen bir sanat dalı
        Açıklaması gerçeği yansıtmamış
        Açıklaması gerçeği yansıtmamış
        "Bana işaret gönderseydi..."
        "Bana işaret gönderseydi..."
        Prof. Dr. Özlü’den 'sessiz katil' uyarısı
        Prof. Dr. Özlü’den 'sessiz katil' uyarısı
        Borsacı yeniden umutlu
        Borsacı yeniden umutlu