'Yan Yana', 2025'in şampiyonu

2025 yılı, sinema salonları için beklentilerin altında bir performansla kapanıyor. 18 Aralık verilerine göre, sinema izleyicisi sayısında geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla; % 15.6 oranında bir gerileme görüldü.

2024 İzleyici Sayısı... 31.128.889

2025 İzleyici Sayısı... 26.283.018

Piyasadaki daralma hem yerli hem yabancı yapımları etkilerken, Türk filmleri de bu düşüşten nasibini aldı. Sektördeki bu kan kaybının temel nedeni, 2025’te bir önceki yıla göre daha az filmin vizyona girmesi.

2024 İzleyici Sayısı... 17.570.832

2025 İzleyici Sayısı... 14.819.457

Yılın en çok izlenen filmleri kıyaslandığında, 2024’teki rakamların gerisinde kalındığı görülüyor. Geçtiğimiz yılın lideri, 'Rafadan Tayfa 4: Hayrimatör'; 2.815.328'e ulaşmıştı.

2025 gişesinde bu hafta önemli bir bayrak değişimi yaşandı. Başrollerini; Haluk Bilginer, Feyyaz Yiğit ve Hatice Arslan’ın paylaştığı 'Soyut Dışavurumcu Bir Dostluğun Anatomisi Veyahut Yan Yana', cuma günü itibarıyla 2.368.171 bilet satışına ulaştı.

Film, 2.308.676 izleyiciye sahip 'Rafadan Tayfa: Kapadokya'yı geride bırakarak, 2025’in en çok izlenen filmi ünvanını aldı.