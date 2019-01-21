Bursaspor ile 1-1 berabere kalarak galibiyet hasretine Süper Lig'in ikinci yarısında da son veren Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı "İki bölümü var bu maçın bizim için. İlk bölümde topu kontrol ettik, ikinci bölümde ise baskı yedik ve bu baskıdan topu kontrole derek çıkamadık. Bu baskının altında kaldık. Bunu yapabilecek kalitedeyiz" dedi.

"TARTIŞILAN BİR VAR KARARI OLDU"

Yanal, yedikleri golün VAR tarafından onaylanması ile ilgili olarak ise "Tartışılan bir dönemde yine tartışılan bir VAR kararı oldu. Oldukça çelişkili bilgiler var. Umarım en kısa sürede çelişkilerin olmadığı bir sistem oturur.F.Bahçe oyun dışında bir şeye sığınmadan dik durmalı. Biz hep dik duracağız. Baskıya karşı çözümü biz üreteceğiz" ifadelerini kullandı.

"OYUNCULARIMIZI GÖZDEN GEÇİRECEĞİZ"

Yanal transfer sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Şu anda konumuz transfer değil. Şu anda konumuz Fenerbahçe'nin bugünkü performansı. Hem oyuncularımızı tekrar gözden geçirip hem de topun daha iyi ayağımızda kalacağı organizasyonu yapmak zorundayız" diyerek sözlerini noktaladı.