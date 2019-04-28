ABD’nin Arkansas Eyaleti'nin White bölgesinde yer alan Beebe şehrinde akılalmaz bir olay meydana geldi. Yerel bir fast-food restoranından sipariş vermek isteyen adam, kamyonetiyle restoranın araç servisi sırasına gelerek siparişini beklemeye başladı.

Bu sırada kamyonetin motorunda dumanlar yükseldi. Sürücü araçtan inerek uzaklaştığı sırada dumanlar yerini alevlere bıraktı ve alevler tüm aracı sardı.

KORKU DOLU ANLAR

DHA'da yer alan habere göre kamyonetin kasasında bulunan ve bir anda patlayan propan tankı ise büyük korkuya neden oldu.

Araç sürücüsünün, yanan aracın az ötesinde itfaiyenin gelmesini beklediği sırada meydana gelen patlama ile yaşadığı korku ve kaçtığı anlar bir görgü tanığı tarafından kayda alındı.