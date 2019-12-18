Yeni Zelanda milyonlarca dolarlık 'deri' sipariş etti

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Yeni Zelanda'da yaşanan yanardağ faciasında yaralanan turistlerin daha hızlı iyileşmesi için 'kadavra derilerinden' faydalanıldığı açıklandı.

Yerel basında çıkan haberlere göre Whakaari Yanardağı faaliyete geçtiğinde White Adası'nda bulunan ve patlamada ağır yaralanan 13 turistten 8 tanesinin tedavileri Auckland kentindeki Middlemore Hastanesi'nde devam ediyor.

Uzmanlar, hastaların vücutlarında meydana gelen kimyasal yanıkların tedavisinin uzun zaman alacağını öngörüyor.

Yanık bölgelerin mikrop kapmaması ve daha hızlı iyileşebilmeleri için kadavralardan alınan derilerin yaraların üzerine nakledildiğini vurgulayan uzmanlar, ellerin tüm hastalara yetecek 'kadavra derisi' olmadığını bu nedenle de ABD ve Avustralya'dan milyonlarca dolar değerinde deri siparişinde bulunduklarını kaydetti.

Hastalar için şu ana kadar 30 metrekare alanı kaplayacak ölçüde 'kadavra derisi' ithal edildiği belirtiliyor.

Uzmanlar, kadavra derisinin yanık tedavilerinde yaralı bölgeyi koruma altına almak amacıyla geçici süreyle kullanıldığını, ancak çoğu hastada doku uyumu oluşmadığı için bu derilerin daha sonra geri alındığını vurguluyor.

BİLİNÇLERİ KAPALI

Hastaların tedavilerinden sorumlu ekipte görevli plastik cerrah Michelle Locke, kurbanlardan bazılarının durumunun ağır olduğunu, bazılarının henüz bilinçlerinin yerine gelmediğini ifade etti.

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Volkanik hareketliliğin sürdüğü adada kalan son 2 turistin cesetlerinin bulunması için çalışmalara devam ediliyor.

Yetkililer, kayıp turistlerin muhtemelen patlama sonrasında denize sürüklendiklerini düşünüyor.

Patlama sırasında adada yaklaşık 50 turist bulunuyordu. Bunlardan 13 tanesi patlamada hayatını kaybetmişti.