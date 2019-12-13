Küller kayıp turistlerin mezar taşı olacak

Yeni Zelanda'nın White Adası'nda yaşanan volkanik patlamada hayatını kaybedenlerin bulunması için başlatılan operasyonda askerler zamana karşı yarışıyor.
Ölü sayısının 16'ya yükseldiği felakette, adada kalan son iki kişinin bedenlerinin bulunması için sürdürülen arama çalışmalarında şu ana kadar bir sonuç alınamadı.
Uzmanlar, Whakaari Yanardağı'ndan püsküren volkanik küllerin, kayıp turistlerin bedenlerini tamamen örttüğünü, gelecek birkaç hafta içerisinde bölgenin yağış alması halinde bu küllerin katılaşarak arama çalışmalarını sonuçsuz bırakabileceğini belirtti.
POMPEI'DE DE OLMUŞTU
Milattan Sonra 79 yılında Vezüv Yanardağı'nın patlaması sonucu Pompei antik kentinin metrelerce volkanik külle kaplandığını hatırlatan uzmanlar, ölen kişilerin bedenlerinin sertleşen küllerin etkisiyle taşlaştığını vurguladı.
HER AN PATLAYABİLİR
Öte yandan Yeni Zelanda Jeoloji Bilim Ajansı Perşembe günü yaptığı açıklamada, Whakaari Yanardağı'nın 48 saat içerisinde yeniden patlama olasılığının yüzde 50-60 civarında olduğu uyarısında bulunmuştu.
Yetkililer, riskin yüksek olmasına karşın arama çalışmalarını sürdürme kararı almıştı.
Aramalarda kayıp 8 turistten altısının bedenleri bulunmuş ve adadan nakledilmişti.
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