Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Kalkan köyü Özdere Mahallesi'ndeki tek katlı müstakil evde, kömür sobasının devrilmesi sonucu yangın çıktı. Alevlerin arasında kalan beş çocuk annesi Havva İşlek, zihinsel engelli iki çocuğundan kızı Dilek'i (35) dışarı çıkardı. Havva İşlek, oğlu Halil'i de kurtarmak için tekrar eve girdi. Ancak anne ve oğlu dışarı çıkmayı başaramadı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Evde yapılan kontrolde, Havva İşlek ve oğlu Halil'in yanmış cesetleri bulundu.

KIZININ DURUMU İYİ

DHA'da yer alan habere göre yangından yaralı kurtulan Dilek İşlek, ambulansla Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Dilek İşlek'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Anne ve oğlunun cansız bedenleri, yapılan inceleme sonrası aynı hastanenin morguna gönderildi.

BABA DA YARALANDI

Yangın sırasında evde bulunmayan, sonradan olay yerine gelip içeri giren, Havva İşlek'in eşi Mehmet İşlek'in (68) de yanarak yaralandığı öğrenildi. Mehmet İşlek'in hastaneye kaldırılıp tedaviye alındığı belirtildi. Dilek İşlek ve Mehmet İşlek, Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahale sonrası, Kocaeli'deki bir hastaneye sevk edildi.