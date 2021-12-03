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Haberler Gündem 3. Sayfa Kahramanmaraş'taki yangında 3 Suriyeli çocuk öldü
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Evlerinde çıkan yangında 3 Suriyeli çocuk hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde Suriyeli 3 çocuk, evlerinde çıkan yangında dumandan etkilenerek hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'taki yangında 3 Suriyeli çocuk öldü
AA

Kahramanmaraş Ahmet Bozdağ Mahallesi'nde 3 katlı yapının Suriyeli bir ailenin kaldığı birinci katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.Dumanları gören komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın kısa sürede söndürüldü.Yangında dumandan etkilenen Muhammet Rida (5), Abdunnasır (3) ve Talip Şakir (2) kardeşler yaşamını yitirdi.Çocukların cesedi götürüldüğü Pazarcık Devlet Hastanesindeki ilk incelemenin ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi.

Annenin kapıyı üzerlerinden kilitleyerek diğer iki çocuğuyla pazar alışverişe gittiği, babanın ise yangın sonrası eve geldiği öğrenildi.Ekipler yangının, çocukların çakmakla oynaması nedeniyle çıktığı şüphesi üzerinde duruyor.

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