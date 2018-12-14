Kağıthane Belediyesi Kadın Kent Konseyi'nin İstanbul'daki özel hastaneler ile ortaklaşa gerçekleştirdiği Hasta Okulu Seminerleri, "Beslenme Alışkanlıklarımız Kanser Riskinizi Belirliyor" konusu ile devam etti.

DHA'nın haberine göre; seminere katılarak vatandaşa kanser hakkında bilgi veren Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Oğuzhan Karatepe, "Aşırı derecede yağlı hayvansal gıdaları bol tüketiyorsak bunlar meme, rahim, prostat, kalın bağırsak gibi kanserlere neden oluyor" açıklamasında bulundu.

"YAĞLI HAYVANSAL GIDALARI TÜKETMEK KANSER YAPIYOR"

Prof. Dr. Karatepe, alkolün ise başta karaciğer, baş, boyun, yemek borusu, gırtlak, kalın bağırsak kanserlerine neden olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Karatepe sözlerine şöyle devam etti: "Toplumumuzda artık dışarıda yapılmış rafine besinlere ulaşmak çok kolay. Bu yüzden de yanlış beslenmeye bağlı sıkıntılar giderek artıyor. Hatta modern çağın hastalığı olmaktadır. Beslenme bozukluğu, obezite, bununla ilgili olarak kanser yanlış beslenmeyle başlıyor. Yanlış beslenme vücudumuz için gerekli olan bazı besinleri eksik ya da fazla almış olmak demektir. Fazla alındığında vücuda zarar veren besinler vardır. Eğer aşırı derecede yağlı hayvansal gıdaları bol tüketiyorsak bunlar meme, rahim, prostat, kalın bağırsak gibi kanserlere neden oluyor."

"PROTEİN ALIMINI EKSİK YAPARSAK GELİŞME FONKSİYONLARIMIZ BOZULUR"

Prof. Dr. Oğuzhan Karatepe ,"Vücudumuza gerekli proteini almamız gerekiyor. Proteinlerde genelde hayvansal gıdalarda ve bitkisel gıdalardan alınır. Biz eğer protein alımını eksik yaparsak büyüme, gelişme gibi fonksiyonlarımız bozulur" dedi.

"KIZARTMALARDAN UZAK DURUN"

Fazla yağ tüketiminin zararlarından da bahseden Prof. Dr. Karatepe, "Et gibi besinleri aşırı derecede yağda kızartıyorsanız bundan hemen uzak durunuz" şeklinde tavsiyelerde bulundu.

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