İngiltere’deki Liverpool Üniversitesinin, İngiliz Tıp Dergisi’nde yayınladığı rapor, bilinenleri tersine çevirecek türden... Yapılan araştırmaya göre; restoranlardaki menüler, fast food restoranlarda bulunan menülere göre daha sağlıksız. Peki, doktorlar sağlıklı yaşam adına 'fast food zincirlerinden kaçın' derken, bu araştırma böyle bir sonuca nasıl vardı?

13 BİN 500'DEN FAZLA MENÜ İNCELENDİ

Liverpool Üniversitesinden araştırmacılar, İngiliz Tıp Dergisi’nde yayınladıkları raporda, normal restoranlardaki menülerin, fast food menülerinden daha sağlıksız olduğunu ortaya koydu. 21 restoran ve 6 fast food restoranın incelendiği çalışmada 13 bin 500’den fazla menü incelendi.

Bu çalışmaya göre normal restoranlarda 1000 veya daha yüksek kalorili öğünler sunma olasılığının, fast food restoranlarından 5 kat daha fazla olduğu açıklandı.

RESTORANLARDA SUNULAN ÖĞÜN 1033 KALORİ

Uzmanlar, öğünlerin 600 kaloriyi geçmemesi gerektiğini savunurken yapılan araştırma, restoranlarda sunulan öğünlerin 1033 kalori, fast food zincirlerindeki öğünlerin ise 751 kalori olduğunu ortaya koydu.

Çalışmada benzer menüleri karşılaştırdıklarında da restoran yemeklerinin kalori içeriğinin daha fazla olduğunu tespit eden uzmanlar, restoranlardaki hamburger menülerinin, fast food zincirlerinde satılanlardan 414; salataların ise 142 kalori daha fazla olduğunu tespit etti.

Sonuçları şok edici olarak değerlendiren Liverpool Üniversitesi Psikoloji Bölümü yetkilisi Dr. Eric Robinson, analizin içecekleri, başlangıçları ve tatlıları içermediğini vurguladı.

Beslenme alışkanlıklarına dair bildiklerimizi tersine çeviren bu araştırmayla ilgili uzmanlar HABERTURK.COM'a açıklamalarda bulundu.

ANA YEMEK ÖNCESİNDE GELEN BAŞLANGIÇLARA DİKKAT!

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Elvan Yılmaz Akyüz:

"Yapılan çalışmada restoranlardaki menülerin fast food restoranlara göre daha sağlıksız değil daha kalorili olduğu belirtiliyor. Fast food restoranların çoğunda aldığınız menülerin kalorileri belli ancak diğer restoranlarda ne yazık ki böyle bir durum yok. Set menü şeklinde servis yapan restoranlardaki menülerin ne yazık ki enerji içerikleri belirtilmiyor. Menüler çok fazla yağ ve karbonhidrat içerikli olabiliyor ve bu durum menünün kalorisinin yüksek olmasına neden oluyor. Ayrıca menüyle tüketilen ekmek miktarı ve seçilen içecekler de, fast food restoranlarda içecek dahil sunulan menülerin enerji içeriklerinden daha yüksek olması sonucunu getiriyor. Alakart restoranlarda da zengin çeşitlilikte sunulan menüler ve ana yemek öncesinde gelen başlangıçlar, zeytinyağı, tereyağı-peynir ve sıcak pideler kalori kontrolünü oldukça zorlaştırıyor.

PORSİYONLARIMIZ BÜYÜDÜ

Fast food restoranlarda olduğu gibi diğer restoranlarda da menülerin ve listedeki tüm yiyecekler ile içeceklerin kalori miktarlarının yazılması tüketicilerin doğru ve kontrollü tercihler yapmasını sağlayabilir. Son dönemde restoranlardaki porsiyonlar yurt dışındaki bazı ülkelerdeki gibi büyük ölçülerde servis edilmeye başlandı. Öncelikle büyük porsiyonla servis yapan yerlerde yarım porsiyon sipariş verebilir veya tüm porsiyonu bitirmeye çalışmak yerine kalan miktarı paket yaptırabiliriz. Ayrıca bazı restoranlarda yemek öncesi masaya getirilen sıcak pide, zeytinyağı, tereyağı-peynirin masadan kaldırılmasını isteyebiliriz.

Ortaya getirilen başlangıçlardan olabildiğince yememeliyiz veya tüketilecekse miktar kontrolünü sağlayabilmek için tabağa alarak tükmeliyiz. Yine son yıllarda yemeğin yanında bir şey içilmesi gerekiyormuş gibi bir algı oluştu. 'Ne içersiniz?' diye sorulduğunda ya sadece su ya da maden suyu gibi kalorisi olmayan içecekler tercih etmeliyiz ya da bir şey içmemeliyiz.

Restoranlarda yemek tercihlerinde tokluk hissini artırması için başlangıç olarak çorba seçilebilir. Ayrıca ana yemeğin yüksek yağ içermeyen proteinli yiyecekler olması, yanında salata seçilmesi alınacak kaloride aşırıya kaçınılmasını önleyebilir."

"ÖNÜMÜZE KOYULANI BİTİRMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Uzman Diyetisyen Öznur Bircan Oktay:

"Konu obezite ile ilgili farkındalık yaratmak olduğunda aslında fast food tüketiminin obezite riskini artırdığına ve fast food tüketiminin az olması gerektiğine sıklıkla dikkat çekiyoruz. Bu çok doğru fakat Liverpool Üniversitesi’nde yapılan bu araştırma bize birçok restoranda servis edilen yemek kalorisinin ortalama bir fast food kalorisinden daha yüksek olduğunu gösterdi. Hamburger gibi fast food yiyeceklerin ortalama kalorisi 987 iken, iyi bir restoranda yenilen bir yemeğin kalorisi ortalama 1200 civarındadır. Yani ortalama 200-250 kalori daha fazla.

RESTORANLAR BUNA DİKKAT ETMELİ!

Türkiye’de de birçok restoranda kişinin yiyeceği bir öğünün kalorisi çok fazla. Bunun en büyük nedenlerinden biri porsiyon fazlalığı, biz halk olarak önümüze koyulanı bitirmeye çalışıyoruz maalesef. Porsiyon büyük olunca da fazla enerji almış oluyoruz. Diğer önemli sebepler ise kızartma şeklinde yapılan yemekler ve bu yemeklere konulan fazla yağ ve sosların yüksek kalori içermesidir. Ülkemizde ve dünyada artan obezite oranını düşürmek için ve restoranların daha sağlıklı olduğu gerçeğinin zarar görmemesi için restoranların porsiyon ve pişirme yöntemlerine dikkat edip 600-650 kalori içeren öğün alternatiflerini artırması gereklidir."

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