Everest Dağı, dünyanın en yüksek noktası olarak bilinir, ancak son yıllarda yapılan ölçümler ve araştırmalar, bu yaygın bilgiyi tartışmaya açtı. Acaba Everest gerçekten dünyanın en yüksek dağı mı, yoksa başka bir zirve bu unvanı hak ediyor mu?