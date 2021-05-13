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HaberlerGündem3. SayfaKESERLE POLİSE SALDIRDI! İzmir'de yanlış cenaze soruşturmasında polise saldırı girişimi! - Haberler
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Polise keserli saldırı girişiminde bulunan morg görevlisine gözaltı

İzmir'de akılalmaz bir olay yaşandı. Kentin Bornova ilçesindeki bir hastanenin morgunda otopsiye yanlış cenaze gönderen görevli B.A., olayla ilgili ifadesini almak için gelen polislerin üzerine keserle yürüdüğü suçlamasıyla gözaltına alındı

KESERLE POLİSE SALDIRDI! İzmir'de yanlış cenaze soruşturmasında polise saldırı girişimi! - Haberler
Yanlış cenaze soruşturmasında polise saldırı girişimi!
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DHA

Bornova ilçesindeki hastanenin morgunda görevli B.A., iddiaya göre, adli vaka nedeniyle otopsiye gitmesi gereken cenazeyi yakınlarına teslim etti.

DHA'nın haberine göre, B.A. otopsi için Adli Tıp Kurumu'na yanlış cenazeyi gönderdi. Durumun fark edilmesi üzerine olaya bakan savcı, karışıklığa yol açan morg görevlisinin ifadesinin alınmasını istedi. Hastaneye giden polis ekipleri, görevlinin ifade için kimlik tespitini yapmak isteyince tartışma çıktı.

Morg görevlisi B.A., iddiaya göre, keserle polislerin üzerine yürüdü. Olay üzerine B.A ile keseri polise teslim etmeyip saklamaya çalışan bir başka morg görevlisi, polis memuruna görev yaptırmamak için direnmek, hakaret, suç delillerini yok etme ve gizleme suçlamasıyla gözaltına alındı.

Karakoldaki ifadesinde tüm iddiaları reddeden B.A. adliyeye sevk edilirken, suç unsurunu saklamaya çalıştığı bildirilen diğer görevli ise serbest bırakıldı.

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