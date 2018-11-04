Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Kato üs bölgesi Cevizağacı Köyü yakınında önceki gün nöbet sırasında atılan aydınlatma fişeği sonrasında ayağa kalkan güvenlik korucusu Resul Bahadır, mevzide nöbet tutan askerin kendisini sızma girişiminde bulunan terörist sanması üzerine açtığı ateş sonucunda şehit olmuştu. Şehit güvenlik korucusu Resul Bahadır’ın cenazesi Şırnak Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere helikopterle Mezra Köyü'ne getirildi. Şehit için köy mezarlığında tören düzenlendi.

KÖY MEZARLIĞINA DEFNEDİLDİ

İHA'da yer alan habere göre törene, ilçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İsmail Pendik, kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, askeri ve mülki erkan, aşiret liderleri, vatandaşlar ve şehidin ailesi katıldı. Şehit güvenlik korucusu Resul Bahadır, okunan dualar ve kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde köy mezarlığında defnedildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ