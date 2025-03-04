Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler BBC Sağlık Yapay zeka bilim insanlarının yıllardır araştırdığı 'süper bakteri' sorununu iki günde çözdü

        Yapay zeka bilim insanlarının yıllardır araştırdığı 'süper bakteri' sorununu iki günde çözdü

        Mikrobiyologların on yıllarca süren araştırmalarla açıklığa kavuşturduğu karmaşık bir problem, yeni bir yapay zeka aracı tarafından iki günde çözüldü

        Kaynak
        BBC
        Giriş: 04.03.2025 - 11:42 Güncelleme: 04.03.2025 - 11:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yapay zeka bilim insanlarının yıllardır araştırdığı 'süper bakteri' sorununu iki günde çözdü
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00
        BBC TÜRKÇE
        BBC TÜRKÇE HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        süper bakteriGetty Images

        Mikrobiyologların on yıllarca süren araştırmalarla açıklığa kavuşturduğu karmaşık bir problem, yeni bir yapay zeka aracı tarafından iki günde çözüldü.

        Londra'daki Imperial College'da Profesör José R Penadés ile ekibi yıllardır, bazı "süper bakterilerin" neden antibiyotiklere karşı dirençli olduğunu araştırıyorlardı ve sonunda bu soruyu yanıtladılar.

        Penadés, Google'ın "eş-bilim insanı" aracına araştırmalarının temelindeki sorunu kısa bir bilgilendirmeyle açıkladığında araç, aynı sonuca 48 saat içinde ulaştı.

        REKLAM

        BBC'ye konuşan Penadés, araştırması henüz yayımlanmadığı için yapay zekanın bu sonucu kamusal alanda bulmuş olamayacağını söyledi ve aracın oluşturduğu sonuçları gördüğünde yaşadığı şoku anlattı.

        "Biriyle alışverişteydim ve onlara 'Lütfen beni bir saat yalnız bırakın, bunu sindirmem gerekiyor' dedim.'"

        Penadés, "Google'a bir e-posta yazıp 'Bilgisayarıma erişiminiz mi var?' diye sordum" diye devam etti.

        Google, Penadés'in bilgisayarına erişimi olmadığını söyledi.

        Bilim insanlarının bu sorunu araştırarak geçirdiği on yıl içinde araştırmanın sonuçlarını kanıtlama süreci de bulunuyordu, ki bu bile başlı başına birkaç yıl sürmüştü.

        Ancak bilim insanları, araştırmanın başında bir hipoteze sahip olsalardı araştırmalarının birkaç yılına gerek kalmamış olacağını söylüyorlar.

        Prof. Penadés'e göre yapay zeka aracı yalnızca onun çalışmalarını yeniden yaratmanın ötesine geçmişti.

        "Mesele yalnızca başlangıç hipotezini doğru belirlemesi değil" diyor Penadés.

        "Dört farklı hipotez sunmuştu ve hepsi de mantıklıydı. Bir tanesini ise biz hiç düşünmemiştik, şimdi bunun üzerinde çalışıyoruz."

        REKLAM

        Süper bakteri tehlikesi

        Araştırmacılar, antibiyotiklere dirençli ve tehlikeli bazı mikropların, yani süper bakterilerin nasıl oluştuğunu inceliyorlardı.

        Hipotezleri, süper bakterilerin farklı bakterilerden oluşan kuyruklar yaratabildikleri ve bu sayede türler arasında yayılabildikleri.

        Prof. Penadés bunu, süper bakterilerin evden eve ya da konak türden konak türe dolaşmalarına olanak sağlayan "anahtarları" olmasına benzetti.

        Ancak önemli detay, bu hipotezin araştırma ekibi tarafından yaratılmış ve başka hiçbir yerde yayımlanmamış olması. Ekipten kimse bulgularını kamuoyuyla paylaşmamıştı.

        Penadés de bunu memnuniyetle, Google'ın yeni yapay zeka aracını sınamak için kullandı.

        Yalnızca iki gün sonra yapay zeka birkaç hipotez ortaya attı. İlk fikri, yani sunduğu ilk açıklama ise süper bakterilerin tıpkı araştırmada ortaya atıldığı gibi kuyrukları olmasıydı.

        'Bilimi değiştirecek'

        Yapay zekanın etkileri yaygın bir tartışma konusu.

        Destekçileri bilimsel gelişmelere önayak olacağını, muhalifleri ise istihdam olanaklarını daraltacağını söylüyor.

        REKLAM

        Prof. Penadés insanların kendisininkine benzer mesleklere dair endişelerinin neden "ilk tepki" olduğunu anladığını belirtiyor, ancak "aslında sizin elinizde çok kuvvetli bir araç" diye ekliyor.

        Projedeki araştırmacıların, yapay zekanın gelecekte çok faydalı olacağına ikna olduklarını belirtiyor.

        Penadés, "Bunun kesinlikle bilimi değiştireceğini hissediyorum" diyor.

        "Olağanüstü bir şeyle karşı karşıyayım, ve bunun bir parçası olduğum için çok mutluyum."

        "Çok büyük bir maça çıkma fırsatı elde etmek gibi: Bununla sonunda bir Şampiyonalar Ligi maçı oynuyormuş gibi hissediyorum."

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ağırlaştırılmış müebbet isteminden beraate!
        Ağırlaştırılmış müebbet isteminden beraate!
        Otomobil satışları düşmeye devam ediyor
        Otomobil satışları düşmeye devam ediyor
        Emekli maaşlarına milli gelir ayarı
        Emekli maaşlarına milli gelir ayarı
        Şampiyonu duyurdular! 1 puan farkla...
        Şampiyonu duyurdular! 1 puan farkla...
        Soğuklar gidiyor, bahar havası geliyor!
        Soğuklar gidiyor, bahar havası geliyor!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        WE Soda, ABD’li Genesis Alkali’yi satın aldı
        WE Soda, ABD’li Genesis Alkali’yi satın aldı
        Eleştiri okları onlara döndü!
        Eleştiri okları onlara döndü!
        Eşi ve babası konuştu! Peyzaj mimarı Ece aranıyor!
        Eşi ve babası konuştu! Peyzaj mimarı Ece aranıyor!
        355 milyar liralık deprem koruması
        355 milyar liralık deprem koruması
        100 dolarlık banknotlara Trump resmi konulması için yasa tasarısı
        100 dolarlık banknotlara Trump resmi konulması için yasa tasarısı
        Avrupa'nın en golcü hücum üçlüleri!
        Avrupa'nın en golcü hücum üçlüleri!
        Yine hapis cezası aldı
        Yine hapis cezası aldı
        Dusan Tadic fırtınası!
        Dusan Tadic fırtınası!
        Sırrı Süreyya Önder'den açıklamalar
        Sırrı Süreyya Önder'den açıklamalar
        Edip Akbayram'a veda
        Edip Akbayram'a veda
        Trump, Çin'e tarife oranını ikiye katladı
        Trump, Çin'e tarife oranını ikiye katladı
        Trump, Ukrayna'ya askeri yardımları durdurdu
        Trump, Ukrayna'ya askeri yardımları durdurdu
        Dijital miras nasıl bırakılır?
        Dijital miras nasıl bırakılır?
        Oturdukları bank, 'Turistik yer' oldu
        Oturdukları bank, 'Turistik yer' oldu