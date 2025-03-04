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Mikrobiyologların on yıllarca süren araştırmalarla açıklığa kavuşturduğu karmaşık bir problem, yeni bir yapay zeka aracı tarafından iki günde çözüldü.

Londra'daki Imperial College'da Profesör José R Penadés ile ekibi yıllardır, bazı "süper bakterilerin" neden antibiyotiklere karşı dirençli olduğunu araştırıyorlardı ve sonunda bu soruyu yanıtladılar.

Penadés, Google'ın "eş-bilim insanı" aracına araştırmalarının temelindeki sorunu kısa bir bilgilendirmeyle açıkladığında araç, aynı sonuca 48 saat içinde ulaştı.

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BBC'ye konuşan Penadés, araştırması henüz yayımlanmadığı için yapay zekanın bu sonucu kamusal alanda bulmuş olamayacağını söyledi ve aracın oluşturduğu sonuçları gördüğünde yaşadığı şoku anlattı.

"Biriyle alışverişteydim ve onlara 'Lütfen beni bir saat yalnız bırakın, bunu sindirmem gerekiyor' dedim.'"

Penadés, "Google'a bir e-posta yazıp 'Bilgisayarıma erişiminiz mi var?' diye sordum" diye devam etti.

Google, Penadés'in bilgisayarına erişimi olmadığını söyledi.

Bilim insanlarının bu sorunu araştırarak geçirdiği on yıl içinde araştırmanın sonuçlarını kanıtlama süreci de bulunuyordu, ki bu bile başlı başına birkaç yıl sürmüştü.

Ancak bilim insanları, araştırmanın başında bir hipoteze sahip olsalardı araştırmalarının birkaç yılına gerek kalmamış olacağını söylüyorlar.

Prof. Penadés'e göre yapay zeka aracı yalnızca onun çalışmalarını yeniden yaratmanın ötesine geçmişti.

"Mesele yalnızca başlangıç hipotezini doğru belirlemesi değil" diyor Penadés.

"Dört farklı hipotez sunmuştu ve hepsi de mantıklıydı. Bir tanesini ise biz hiç düşünmemiştik, şimdi bunun üzerinde çalışıyoruz."

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Süper bakteri tehlikesi

Araştırmacılar, antibiyotiklere dirençli ve tehlikeli bazı mikropların, yani süper bakterilerin nasıl oluştuğunu inceliyorlardı.