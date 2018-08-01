Yapay zeka teknolojisi, bilim kurgu filmlerini geride bırakacak hızda ilerliyor. Ancak yapay zekanın son kullanım alanı, bilim kurgu senaryolarının aksine birçok hayatın kurtarılmasının önünü açabilir.

Nature dergisinde yayınlanan çalışmaya göre, derin öğrenme yetisine sahip yapay zeka modeline sağlık verileri işlenmesi öngörülen sonuçların gerçekçiliğini ciddi oranda arttırıyor.

ABD'de iki hastanede yapılan denemelerde, kullanılan algoritmalar hastanın yatış süresini ve taburcu edileceği zamanın yanı sıra ölüm zamanını da tahmin edebildi. Algoritmanın, hastanın yaşamsal ve tıbbi öyküsünün içinde bulunduğu birçok datayı bir arada kullandığı ve her hastayla ilgili geçmiş kayıtları kullanarak gelecekte oluşacak sonuçlarla ilgili tahminde bulunduğu ifade edildi.

Derginin 'sinirsel ağ' olarak tanımladığı algoritmaların, el yazısı notlar, yorumlar ve eski kayıtlardaki bilgileri de kullanabildiği belirtildi. Yapay zekanın kullanımıyla birlikte, hastanelerin hasta bakım önceliği, tedavi planlarının ayarlanması ve acil durumlar oluşmadan tıbbi destek sağlanması gibi konularda yeni yollar bulabileceğine dikkat çekildi.

Ancak sağlık sektöründe yapay zekanın kullanımı hakkında endişeler de yok değil. Çok fazla veriye ihtiyaç duyan sistem için, hükümetlerin ve sigorta şirketlerinin merkezi bilgisayar sistemlerinde bulunan veri tabanları kullanılabilir. Bunun da bu veritabanlarına kolaylıkla erişebilecek olan Google gibi çok büyük şirketlerin sağlık sektöründe tekel haline dönüşmesi endişesini beraberinde getiriyor.

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