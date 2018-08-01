SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
yapay zeka
DÜNYA
Haberler > DÜNYA

Yapay zeka hastanın ölüm zamanını tahmin edecek!

ABD'de iki hastanede yapılan denemelerde kullanılan algoritmalar, hastaların taburcu edileceği zamanın yanı sıra ölüm zamanını da tahmin etti. Algoritmanın, geçmiş hasta kayıtlarının da içerisinde bulunduğu birçok veriyi kullanarak gelecek sonuçlar hakkında gerçekçi öngörülerde bulunduğu ifade edildi

01.08.2018 - 14:11 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Yapay zeka teknolojisi, bilim kurgu filmlerini geride bırakacak hızda ilerliyor. Ancak yapay zekanın son kullanım alanı, bilim kurgu senaryolarının aksine birçok hayatın kurtarılmasının önünü açabilir.

Nature dergisinde yayınlanan çalışmaya göre, derin öğrenme yetisine sahip yapay zeka modeline sağlık verileri işlenmesi öngörülen sonuçların gerçekçiliğini ciddi oranda arttırıyor.

ABD'de iki hastanede yapılan denemelerde, kullanılan algoritmalar hastanın yatış süresini ve taburcu edileceği zamanın yanı sıra ölüm zamanını da tahmin edebildi. Algoritmanın, hastanın yaşamsal ve tıbbi öyküsünün içinde bulunduğu birçok datayı bir arada kullandığı ve her hastayla ilgili geçmiş kayıtları kullanarak gelecekte oluşacak sonuçlarla ilgili tahminde bulunduğu ifade edildi.

Derginin 'sinirsel ağ' olarak tanımladığı algoritmaların, el yazısı notlar, yorumlar ve eski kayıtlardaki bilgileri de kullanabildiği belirtildi. Yapay zekanın kullanımıyla birlikte, hastanelerin hasta bakım önceliği, tedavi planlarının ayarlanması ve acil durumlar oluşmadan tıbbi destek sağlanması gibi konularda yeni yollar bulabileceğine dikkat çekildi.

Ancak sağlık sektöründe yapay zekanın kullanımı hakkında endişeler de yok değil. Çok fazla veriye ihtiyaç duyan sistem için, hükümetlerin ve sigorta şirketlerinin merkezi bilgisayar sistemlerinde bulunan veri tabanları kullanılabilir. Bunun da bu veritabanlarına kolaylıkla erişebilecek olan Google gibi çok büyük şirketlerin sağlık sektöründe tekel haline dönüşmesi endişesini beraberinde getiriyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 3
  • Misafir 10 dakika önce
    edemez
  • Misafir 15 dakika önce
    YAPMAYIN BÖYLE BİŞEYİ LÜTFEN :D
  • Misafir 21 dakika önce
    insanlığın sonu yaklaşıyor demektir
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X