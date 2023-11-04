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        Haberler Ekonomi Teknoloji Yapay zeka ile 'Atatürk'ün seveceği şarkıları' buldular - Teknoloji Haberleri

        Yapay zeka ile 'Atatürk'ün seveceği şarkıları' buldular

        Şişecam, Cumhuriyet'in 100'üncü yılında, kurucusu Mustafa Kemal Atatürk için çok özel bir projeye imza attı. Akademisyenler, yapay zekâ sanatçıları ve müzik araştırmacılarının 4 aylık yoğun çalışmalarıyla hayata geçirdiği 'Atatürk'ün En Seveceği Şarkılar' projesi kapsamında Şişecam; Atatürk'ün dinlemeyi sevdiği şarkıları kaynak alarak, yapay zekâ teknolojisiyle bugün dinlese en çok seveceği şarkılardan bir liste oluşturdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.11.2023 - 12:21 Güncelleme: 04.11.2023 - 12:21
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        Yapay zeka ile 'Atatürk'ün seveceği şarkıları' buldular
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        Şişecam, “Atatürk’ün En Seveceği Şarkılar” yapay zekâ projesi için müzik araştırmacısı Serhan Bali, Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Say, Yaratıcı Teknolojist Zeynep Nal Sezer, Yapay Zekâ Sanatçısı Bager Akbay’dan oluşan özel bir proje ekibiyle çalıştı. Proje kapsamında önce tüm kaynaklarca Atatürk'ün en sevdiği şarkılar olarak bilinen eserler, yapay zekâya tanıtıldı. Ardından yapay zekâ bu şarkıları nota, gam, makam, söz, mod, tempo ve frekans değerlerini analiz etti.

        Projenin ikinci adımında Atatürk’ün "en seveceği" şarkıları bulmak üzere yine yapay zekâ tarafından binlerce güncel şarkı incelenerek, sevdiği şarkılara benzer olanlar listelendi.

        Şişecam bu projenin, Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlık ve modernleşme mücadelesinin lideri olan Mustafa Kemal Atatürk’ün müzik zevkini anlamaya katkı sunduğuna inanıyor ve 7’den 77’ye her yaştan insanı, O’nu daha yakından tanımak için 55 şarkıdan oluşan çalma listesini keşfetmek üzere Şişecam’ın Spotify hesabına davet ediyor. Listede Türkiye’nin önde gelen sanatçılarının sürpriz şarkıları yer alıyor.

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