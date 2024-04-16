Yapay Zeka Startup sayısı 2024 yılının ilk çeyreğinde 338’e çıktı

TRAI, 2024 yılının ilk çeyreği itibarıyla toplam 338 yapay zeka girişimine ev sahipliği yapıyor. TRAI bünyesine yeni eklenen girişimler arasında, üretimden sağlığa, finanstan enerjiye kadar pek çok farklı alan yer alıyor.

EN BÜYÜK ARTIŞ ÜRETKEN YAPAY ZEKA GİRİŞİMLERİNDE

Son bir yılda en çok gelişim gösteren alanlara bakıldığında, Üretken Yapay Zeka alanındaki girişim sayısının 5’ten 18’e çıkarak dört kata yakın bir artış elde ettiği görüldü. Nesnelerin İnterneti ile Öngörü ve Veri Analitiği alanında çalışan girişim sayısında da artış kaydedildi.

Yapay zeka girişimlerini destekleme hedefiyle çalışmalarını sürdürdüklerini belirten TRAI Direktörü Can Sinemli, “TRAI Yapay Zeka Girişimleri Haritası yılın her çeyreğinde yayınladığımız Türkiye’nin yapay zeka ekosistemini yakından takip edenler için önemli bir kaynak. Geldiğimiz noktada 338 yapay zeka girişime ev sahipliği yapıyoruz. Bu alanda bir ekosistemin kurulmasının önemini bugün çok daha iyi görüyoruz. Çalışmalarımızın karşılığını almak gelecek için bizleri umutlandırıyor. Önümüzdeki dönemde de yapay zeka girişimlerini uzmanlar, şirketler ve yatırımcılarla buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.