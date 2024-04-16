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        Haberler Ekonomi Teknoloji Bilişim Yapay Zeka Startup sayısı 2024 yılının ilk çeyreğinde 338’e çıktı - Teknoloji Haberleri

        Yapay Zeka Startup sayısı 2024 yılının ilk çeyreğinde 338’e çıktı

        Türkiye'de kurumsal ve toplumsal yapay zeka farkındalığını artırma ve ekosistemi geliştirme hedefiyle çalışmalarını sürdüren Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi (TRAI), ekosisteminde yer alan yapay zeka girişimlerinin haritasını yayınladı. Buna göre; TRAI'nin bünyesindeki yapay zeka girişim sayısı yıllık yüzde 12'lik artışla 2024 yılının ilk çeyreğinde 338'e çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.04.2024 - 16:08 Güncelleme: 16.04.2024 - 16:08
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        Yapay Zeka Startup sayısı 338'e çıktı
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        TRAI, 2024 yılının ilk çeyreği itibarıyla toplam 338 yapay zeka girişimine ev sahipliği yapıyor. TRAI bünyesine yeni eklenen girişimler arasında, üretimden sağlığa, finanstan enerjiye kadar pek çok farklı alan yer alıyor.

        EN BÜYÜK ARTIŞ ÜRETKEN YAPAY ZEKA GİRİŞİMLERİNDE

        Son bir yılda en çok gelişim gösteren alanlara bakıldığında, Üretken Yapay Zeka alanındaki girişim sayısının 5’ten 18’e çıkarak dört kata yakın bir artış elde ettiği görüldü. Nesnelerin İnterneti ile Öngörü ve Veri Analitiği alanında çalışan girişim sayısında da artış kaydedildi.

        Yapay zeka girişimlerini destekleme hedefiyle çalışmalarını sürdürdüklerini belirten TRAI Direktörü Can Sinemli, “TRAI Yapay Zeka Girişimleri Haritası yılın her çeyreğinde yayınladığımız Türkiye’nin yapay zeka ekosistemini yakından takip edenler için önemli bir kaynak. Geldiğimiz noktada 338 yapay zeka girişime ev sahipliği yapıyoruz. Bu alanda bir ekosistemin kurulmasının önemini bugün çok daha iyi görüyoruz. Çalışmalarımızın karşılığını almak gelecek için bizleri umutlandırıyor. Önümüzdeki dönemde de yapay zeka girişimlerini uzmanlar, şirketler ve yatırımcılarla buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.

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        TÜRKİYE’DE YAPAY ZEKA GİRİŞİMLERİNİN EN ÇOK ÇALIŞTIĞI ALAN YAPAY GÖRÜ OLDU

        TRAI tarafından yayınlanan Yapay Zeka Girişimleri Haritası ekosisteme dair önemli bilgiler ortaya koyuyor. Haritaya göre Türkiye’de yapay zeka girişimlerinin en çok tercih ettikleri alanlara bakıldığında ise ilk üç sırada yapay görü (81 girişim), öngörü ve veri analitiği (64 girişim) ve makine öğrenmesi (55 girişim) yer alıyor.

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