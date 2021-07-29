TDK sözlüğüne göre yapboz kelimesinin anlamı ve yazılışı merak konusu oldu. İşte Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre yapboz yazılışı ve kelime anlamı

TDK'YA GÖRE YAPBOZ NASIL YAZILIR?

Türk dilini korumak ve yaşatmak adına 1932 yılında kurulan Türk Dil Kurumu'nun sözlüklerine ve derlemelerine internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor. TDK sözlüklerine göre "yapboz" birleşik yazılıyor.

Bazı kaynaklarda yer alan "yap boz" şeklindeki kullanımlar yazım hatasıdır.

TDK sözlüğünde isim kategorisinde yer alan yapboz sözcüğünün anlamı ise şu:

Kesilmiş resim parçacıklarını birbirine uygun duruma getirerek resmi yeniden oluşturmaya dayanan bir tür çocuk oyunu.