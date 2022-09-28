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Yapı Kredi, Nadir Metal Rafineri A.Ş.’nin kurduğu altın toplama sistemine dahil olduğunu duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, Yapı Kredi müşterileri, Türkiye’nin her yerindeki anlaşmalı kuyumcular aracılığıyla, haftanın her günü altınlarını Yapı Kredi vadesiz altın mevduat hesaplarına aktarabilecek.

Yapı Kredi müşterilerinin, altınlarını banka hesabına gram cinsinden aktarırken hiçbir masraf ödemeyeceklerini belirten Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Serkan Ülgen, "Altın, ülkemiz için vazgeçilmez bir yatırım aracı konumunda bulunuyor. Her zaman insanların en güvendiği uzun dönemli yatırım araçlarından biri olarak öne çıkıyor. Bununla birlikte var olan altınlarını yastık altında tutmak yerine bankada değerlendirmeyi tercih edenlerin sayısı da gün geçtikçe artıyor" dedi.

Altın toplama sistemine dahil olarak müşteri ihtiyaçlarını karşılamayı hedeflediklerini kaydeden Ülgen, "Müşterilerimiz, değerlemesini yetkili kuyumcuların yapacağı altınlarını, çalınma ve kaybolma riski yaşamadan bankamızda muhafaza edebilecek. Öte yandan altınlarını şubelerimizden teslim etmek isteyen müşterilerimiz için altın günlerimiz de devam ediyor" ifadelerini kullandı.