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Haberler Merak Edilenler Yapı Kredi Bankası emekli promosyon ödemeleri/kampanyaları: 2022 Yapı Kredi Bankası emekli promosyon ödemesi ne kadar, kaç TL?
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Yapı Kredi emekli promosyon ödemesi ne kadar, kaç TL? Yapı Kredi emekli promosyon kampanyaları

Emekli maaşlarına yapılan Temmuz zammının ardından bankalar emekli promosyon rekabetini arttırdı. Milyonlarca BAĞ-KUR ve SSK emeklisi hangi bankanın en çok ve ne kadar promosyon ödemesi yaptığını araştırırken Yapı Kredi en çok merak edilen bankalar arasında yerini aldı. İşte detaylar...

Yapı Kredi Bankası emekli promosyon ödemeleri/kampanyaları: 2022 Yapı Kredi Bankası emekli promosyon ödemesi ne kadar, kaç TL?

Yapı Kredi Bankası emeklilere vereceği promosyon ödemelerine ilişkin ayrıntıları resmi sitesi üzerinden açıkladı. En iyi kampanyayı seçmek için araştırma yapan milyonlarca emekli, "2022 Yapı Kredi Bankası emekli promosyon ücreti ne kadar, emekliye ne kadar promosyon veriyor?" sorularına cevap arıyor. İşte merak edilen güncel bilgiler...

YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYONU

Maaşını 31 Ağustos'a kadar taşıyan emekliye üç yıl boyunca; aylık net gelirleri 1.500 TL'ye kadarsa 4 bin 850 TL, 1 bin 500 -2 bin 499 TL arasında olanlara 6 bin TL ve 2 bin 500 TL'nin üzerinden olanlara 7 bin 250 TL nakit promosyon veriyor.

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