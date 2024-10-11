Yapı Kredi'den ChatGPT tabanlı seyahat asistanı

Şirketten yapılan açıklamaya göre Türkiye’de bir ilk olan bu özellik ile kullanıcıların, seyahatlerini çok daha kolay planlayabilecek ve Azure OpenAI destekli ChatGPT’ye entegre yapay zeka tabanlı Seyahat Asistanı’ndan seyahatleri konusunda ilham alabileceği belirtiliyor

Süper uygulama trendinin bankacılık sektöründeki öncüsü Yapı Kredi, müşterilerinin hayatlarının her anında yanında olma vizyonuyla, Türkiye’de yine bir ilk olarak Seyahatim+’ı müşterileri ile buluşturmuştu. Seyahatim+ ile Yapı Kredi müşterileri, seyahatlerine dair birçok işleme hızlı ve kolay erişim sağlarken; platforma yeni eklenen Seyahat Asistanı ile Yapı Kredi Mobil kullanıcıları, seyahat deneyimlerini yapay zekaya sordukları sorularla kişiselleştirebilecek. Yapı Kredi Mobil kullanıcıları, Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan Azure OpenAI GPT entegrasyonu sayesinde; seyahat planlama, pasaport ve vize işlemleri, ulaşım ve gezilecek yerler gibi birçok konuda, Azure OpenAI destekli ChatGPT’nin servislerinden yardım alabilecek.