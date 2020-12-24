Yapı Kredi World'den dijital kart

Bankaların kredi faiz oranları ne kadar oldu?

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Yapı Kredi müşterileri, kart başvurularının onaylanmasının hemen ardından, oluşturacakları dijital kartlarına World Mobil, Yapı Kredi Mobil ve İnternet Şubesi üzerinden anında ulaşabilecek, dijital kartlarına tanımlayacakları limiti internet alışverişlerinde ve POS’ta QR kod ile hemen kullanabilecekler.

Android işletim sistemli telefonu olan müşteriler kartları ile mobil ödeme yapabilecekler.

Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Serkan Ülgen, “Kredi kartı başvurusunun hemen ardından, müşterilerimizin Yapı Kredi Worldcard’ın ayrıcalıklarla dolu dünyasına hızlı bir giriş yapabilmesini kolay bir hale getirdik. Dijitalleşme çağının getirdiği yeni teknolojilerin sağladığı kolaylıkları ödeme noktasında kullanarak müşteri memnuniyetimizi en üst seviyelere çıkarıyoruz. Önümüzdeki dönemde de sunduğumuz teknolojilerle bankacılık sektörünü ileri taşırken, dijitalin tüm olanaklarını kullanarak kart dünyasının sınırlarını genişletmeye ve müşterilerimize benzersiz bir bankacılık deneyimi yaşatmaya devam edeceğiz.” dedi.