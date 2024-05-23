Yapı ruhsatı verilen binaların yüzölçümü yüzde 33,4 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı birinci çeyrek Yapı İzin İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2024 yılı birinci çeyreğinde belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 19,9, daire sayısı yüzde 35,5 ve yüzölçüm yüzde 33,4 arttı.

TOPLAM YÜZÖLÇÜMÜNÜN YÜZDE 51,2'Sİ KONUT ALANI

Belediyeler tarafından 2024 yılı birinci çeyreğinde yapı ruhsatı verilen binaların toplam yüzölçümü 36,1 milyon metrekare iken; bunun 18,5 milyon metrekaresi konut, 10,0 milyon metrekaresi konut dışı ve 7,6 milyon metrekaresi ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.

REKLAM EN YÜKSEK PAY İKİ VE DAHA FAZLA DAİRELİ BİNALARIN Belediyeler tarafından 2024 yılı birinci çeyreğinde yapı ruhsatı verilen binaların kullanma amacına göre en yüksek yüzölçüm payına 23,3 milyon metrekare ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 3,6 milyon m ile sanayi binaları ve depolar izledi. BİNALARI YÜZÖLÇÜMÜ YÜZDE 45,3 ARTTI Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2024 yılı birinci çeyreğinde belediyeler tarafından yapı kullanma izin belgesi verilen bina sayısı yüzde 41,2, daire sayısı yüzde 38,5 ve yüzölçüm yüzde 45,3 arttı. Belediyeler tarafından 2024 yılı I. çeyreğinde yapı kullanma izin belgesi verilen binaların toplam yüzölçümü 36,7 milyon metrekare iken; bunun 19,9 milyon metrekaresi konut, 8,9 milyon metrekaresi konut dışı ve 7,9 milyon metrekaresi ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.