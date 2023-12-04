Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Dünya Yaptığı paylaşımlarla sosyal medyanın sahteliğini gözler önüne serdi

        Sosyal medyanın sahteliğini gözler önüne seriyor

        Instagram, Twitter, TikTok gibi sosyal medya platformlarında paylaşılan birçok hayat çoğu zaman göründüğü gibi olmuyor. Görünüşte mükemmel gibi gözüken fotoğraflar aslında gerçeği yansıtmıyor. Taylandlı model Vienna da sosyal medyanın gerçek yüzünü göstermeye çalışan insanlardan birisi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.12.2023 - 09:37 Güncelleme: 04.12.2023 - 09:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        "HAMİLE KADINLARIN İDEALİ VS GERÇEĞİ"

        2

        "INSTAGRAM HAYATI VS GERÇEK HAYAT"

        3

        "BEBEKLE INSTAGRAM HAYATI"

        4

        "INSTAGRAM HAYATI VS GERÇEK HAYAT"

        5

        "İDEAL UYANIŞ VS GERÇEKLİĞE UYANIŞ"

        6

        "CADILAR BAYRAMI'NI EVDE YALNIZ GEÇİREN BİR INSTAGRAM KULLANICISI"

        7

        "İDEAL FOTOĞRAF VS ŞİŞME BOTA BİNMEYE ÇALIŞIRKEN"

        8

        "HASTANEDE İDEAL OLAN VS GERÇEK OLAN"

        Kaynak: Twitter/ViennaDoLL

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Altında olağandışı rekor
        Altında olağandışı rekor
        Bitcoin 41.000 doları aştı
        Bitcoin 41.000 doları aştı
        3 bölge için sağanak ve fırtına uyarısı
        3 bölge için sağanak ve fırtına uyarısı
        İkinci elde en çok hangi modeller tercih ediliyor?
        İkinci elde en çok hangi modeller tercih ediliyor?
        Netanyahu-Gallant anlaşmazlığı derinleşti
        Netanyahu-Gallant anlaşmazlığı derinleşti
        Altı kez kalp krizi geçirdi
        Altı kez kalp krizi geçirdi
        İngiltere’de bir sürücü adayı 60 kez sınava girdi
        İngiltere’de bir sürücü adayı 60 kez sınava girdi
        Beşiktaş'ın yeni başkanı Hasan Arat oldu
        Beşiktaş'ın yeni başkanı Hasan Arat oldu
        ABD savaş gemisine saldırı!
        ABD savaş gemisine saldırı!
        Otomobilin çarptığı üniversiteli genç kız öldü
        Otomobilin çarptığı üniversiteli genç kız öldü
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Babayı kahreden mesai!
        Babayı kahreden mesai!
        Kimler, kimleri dolandırdı?
        Kimler, kimleri dolandırdı?
        Çelişkili açıklama
        Çelişkili açıklama
        Süper Lig'e tarihi başlangıç!
        Süper Lig'e tarihi başlangıç!
        Fatih Terim nikah şahidi
        Fatih Terim nikah şahidi
        Rakiplerimizi tanıyalım!
        Rakiplerimizi tanıyalım!
        "Arzum Flamenko dansçısı olarak mumyalanmak"
        "Arzum Flamenko dansçısı olarak mumyalanmak"
        Krunic ısrarı sürüyor!
        Krunic ısrarı sürüyor!