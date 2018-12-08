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Yara izlerini ve doğum lekelerini gizlemek için bakın ne yaptılar?

08.12.2018 - 11:26 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Ameliyat izlerini, doğum lekelerini benlerini gizlemek için dövme yaptıran insanlar yaratıcılıklarıyla sosyal medyada ilgi görüyor

  • 1 Yara izlerini ve doğum lekelerini dövmeyle sanata dönüştürdüler
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    Dövmelerin herkes için özel bir anlamı olduğu gerçek! 

     

  • 2 Yara izlerini ve doğum lekelerini dövmeyle sanata dönüştürdüler
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    Bazılarının sadece moda olduğu için yaptırdığı kimi zaman da hatıra olarak uygulanan dövmenin amacı bu sefer farklı.

     

  • 3 Yara izlerini ve doğum lekelerini dövmeyle sanata dönüştürdüler
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    Dünyada pek çok kişi ameliyat izlerini, doğum lekelerini ya da benlerini kapamak için dövmeye başvuruyor. 

     

  • 4 Yara izlerini ve doğum lekelerini dövmeyle sanata dönüştürdüler
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    Dövme sanatçıları da birtakım küçük müdahaleler yaparak yara izlerine ve doğum lekelerine anlamlı dokunuşlar katılıyor.

  • 5 Yara izlerini ve doğum lekelerini dövmeyle sanata dönüştürdüler
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    Ortaya çıkan sonuçlar gerçekten inanılmaz değil mi!

  • 6 Yara izlerini ve doğum lekelerini dövmeyle sanata dönüştürdüler
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  • 7 Yara izlerini ve doğum lekelerini dövmeyle sanata dönüştürdüler
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  • 8 Yara izlerini ve doğum lekelerini dövmeyle sanata dönüştürdüler
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  • 9 Yara izlerini ve doğum lekelerini dövmeyle sanata dönüştürdüler
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  • 10 Yara izlerini ve doğum lekelerini dövmeyle sanata dönüştürdüler
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  • 11 Yara izlerini ve doğum lekelerini dövmeyle sanata dönüştürdüler
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  • 12 Yara izlerini ve doğum lekelerini dövmeyle sanata dönüştürdüler
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  • 13 Yara izlerini ve doğum lekelerini dövmeyle sanata dönüştürdüler
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  • 14 Yara izlerini ve doğum lekelerini dövmeyle sanata dönüştürdüler
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  • 15 Yara izlerini ve doğum lekelerini dövmeyle sanata dönüştürdüler
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  • 16 Yara izlerini ve doğum lekelerini dövmeyle sanata dönüştürdüler
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  • 17 Yara izlerini ve doğum lekelerini dövmeyle sanata dönüştürdüler
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  • 18 Yara izlerini ve doğum lekelerini dövmeyle sanata dönüştürdüler
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  • 19 Yara izlerini ve doğum lekelerini dövmeyle sanata dönüştürdüler
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  • 20 Yara izlerini ve doğum lekelerini dövmeyle sanata dönüştürdüler
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  • 22 Yara izlerini ve doğum lekelerini dövmeyle sanata dönüştürdüler
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  • 23 Yara izlerini ve doğum lekelerini dövmeyle sanata dönüştürdüler
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  • 24 Yara izlerini ve doğum lekelerini dövmeyle sanata dönüştürdüler
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  • 26 Yara izlerini ve doğum lekelerini dövmeyle sanata dönüştürdüler
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  • 27 Yara izlerini ve doğum lekelerini dövmeyle sanata dönüştürdüler
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