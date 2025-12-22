Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Yaralı pelikanın yürek ısıtan dostluğu

        Yaralı pelikanın yürek ısıtan dostluğu

        Adana'da yaralı halde bulunarak tedavi altına alınan pelikanın, kendisini tedavi eden görevliyle kurduğu bağ görenlerin içini ısıttı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.12.2025 - 10:33 Güncelleme: 22.12.2025 - 10:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yaralı pelikanın yürek ısıtan dostluğu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Adana Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından Yumurtalık ilçesindeki bir lagünde yaralı olarak pelikan bulundu.

        Avcı kuşların saldırısıyla yaralanan pelikanın koruma altında tutularak tedavisi gerçekleştirildi.

        Tedavisi tamamlanmak üzere olan pelikanın, bir hafta sonra doğaya salınmasının planlandığı belirtildi.

        Yaralı pelikanı hem tedavi eden hem de onunla gece gündüz ilgilenip yemeğini yediren görevli Kazım Baykurt, hayvanın avcı kuşların saldırısına uğradığını, göğüs kısmında yara bulunduğunu ifade etti.

        REKLAM

        Baykurt, tedavi sürecinde pelikanla aralarında özel bir dostluk oluştuğunu söyleyerek, "Yemeğini benim vermem nedeniyle aramızda bir bağ oluştu. Balıkla besliyoruz, akşamları da ilaçlarını veriyorum. Bana karşı hiç saldırgan değil. Hatta sakin ve uyumlu davranıyor" dedi.

        Pelikanın, kendisine alıştığını belirten Baykurt, hayvanın zaman zaman başkalarına karşı temkinli davrandığını ancak kendine karşı güven duyduğunu, gün geçtikçe aralarındaki bağın daha da güçlendiği dile getirdi.

        Baykurt, "Bir hafta sonra doğal yaşam alanına bırakacağız. Gitmesine üzülüyorum çünkü aramızda güzel bir dostluk oluştu. Ama ne kadar alışsak da onların yeri doğa. İyileştikten sonra özgürce yaşaması için ait olduğu yere bırakacağız" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yaralı pelikan
        #adana
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ortaokul öğrencisi okul müdürünü vurdu!
        Ortaokul öğrencisi okul müdürünü vurdu!
        Cinsel istismar, tehdit ve şiddet... Dramdan burun estetiği çıktı!
        Cinsel istismar, tehdit ve şiddet... Dramdan burun estetiği çıktı!
        Otomotiv sanayisinde Avrupa alarmı
        Otomotiv sanayisinde Avrupa alarmı
        "Skor daha farklı olabilirdi!"
        "Skor daha farklı olabilirdi!"
        Gülhan altınları için öldürülmüş!
        Gülhan altınları için öldürülmüş!
        Soğuk ve kurak günlerin ardından yağmur sürprizi!
        Soğuk ve kurak günlerin ardından yağmur sürprizi!
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Paris dönüşünde yakalandılar
        Paris dönüşünde yakalandılar
        Galatasaray'ın hedefi 6 numara!
        Galatasaray'ın hedefi 6 numara!
        Arazi kavgasında öldürdü! Katil 7 yıl kaçtı ama...
        Arazi kavgasında öldürdü! Katil 7 yıl kaçtı ama...
        Oğlu sokakta öldürülmüştü... Sokak düğününde kanlı düello!
        Oğlu sokakta öldürülmüştü... Sokak düğününde kanlı düello!
        Icardi tarihe geçti: Hagi'yi geride bıraktı!
        Icardi tarihe geçti: Hagi'yi geride bıraktı!
        Evlendikleri ortaya çıktı
        Evlendikleri ortaya çıktı
        Asgari ücrette gözler üçüncü toplantıda
        Asgari ücrette gözler üçüncü toplantıda
        Meclis'te kavga! Vekiller birbirine girdi
        Meclis'te kavga! Vekiller birbirine girdi
        Trafik ışıkları neden hep aynı sırada yanar?
        Trafik ışıkları neden hep aynı sırada yanar?
        Sydney'deki baba-oğul saldırganlar birlikte eğitim almış
        Sydney'deki baba-oğul saldırganlar birlikte eğitim almış
        Emeklilik dilekçisini ne zaman vermeli
        Emeklilik dilekçisini ne zaman vermeli
        Kışın yorgun uyanmaya son!
        Kışın yorgun uyanmaya son!
        İsrail'den İran'a saldırı tehdidi
        İsrail'den İran'a saldırı tehdidi