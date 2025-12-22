Yaralı pelikanın yürek ısıtan dostluğu

Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Adana Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından Yumurtalık ilçesindeki bir lagünde yaralı olarak pelikan bulundu.

Avcı kuşların saldırısıyla yaralanan pelikanın koruma altında tutularak tedavisi gerçekleştirildi.

Tedavisi tamamlanmak üzere olan pelikanın, bir hafta sonra doğaya salınmasının planlandığı belirtildi.

Yaralı pelikanı hem tedavi eden hem de onunla gece gündüz ilgilenip yemeğini yediren görevli Kazım Baykurt, hayvanın avcı kuşların saldırısına uğradığını, göğüs kısmında yara bulunduğunu ifade etti.

REKLAM

Baykurt, tedavi sürecinde pelikanla aralarında özel bir dostluk oluştuğunu söyleyerek, "Yemeğini benim vermem nedeniyle aramızda bir bağ oluştu. Balıkla besliyoruz, akşamları da ilaçlarını veriyorum. Bana karşı hiç saldırgan değil. Hatta sakin ve uyumlu davranıyor" dedi.

Pelikanın, kendisine alıştığını belirten Baykurt, hayvanın zaman zaman başkalarına karşı temkinli davrandığını ancak kendine karşı güven duyduğunu, gün geçtikçe aralarındaki bağın daha da güçlendiği dile getirdi.