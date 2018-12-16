Zafer Samancı'nın haberine göre Derebucak Kaymakamlığı ilçede öğrenim gören 428 öğrenciye kışlık bot yardımında bulundu. Yardımın ardından Derebucak Kaymakamı Coşkun Doğan ve bazı yetkililer yardımda bulunulan çocukları da yanlarına alıp fotoğraf çektirdi. Bazı çocukların mahcup hallerinin yansıdığı fotoğraf basına servis edilip haberleri yapıldı.



Derebucak'ta yaşayan bazı vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Bazı veliler, "Yaşananlar insanlık adına tam anlamı ile utanç verici bir durum. Kaymakamlık çocukların ve ailelerinin gururunu kırdı. Devletin parasıyla yaıplan yardım şova dönüştü" dediler.



İsimlerinin açıklanmasını istemeyen bazı öğrenciler de yardım sonrası fotoğraflarının çekilip basına verilmesine tepki gösterdi.

Eleştiriler ve fotoğraftaki yere bakan çocuklarla ilgili özel kalemi aracılığıyla açıklama yapan Derebucak Kaymakamı Coşkun Doğan çocukların utandıklarından değil önlerinden geçen kediye bakmak için kafalarını eğdiklerini söyledi.

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