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Yardım malzemesi yüklü 2 feribot Hatay'a gidecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait 2 bin 400 yolcu kapasiteli 2 feribot, konaklama ve gerekli görüldüğü hallerde tahliye konularında da yardımcı olmak için yarın Hatay'a gidecek. Yenikapı'daki İDO İskelesi'ndeki Orhangazi ve Osmangazi isimli feribotlara yardım malzemeleri yüklendi

Yardım malzemesi yüklü 2 feribot Hatay'a gidecek
DHA

Yenikapı İDO İskelesi'nde bulunan İBB'nin 2 bin 400 yolcu kapasiteli 2 gemisine akşam saatlerinde yardım malzemeleri yüklendi. Orhangazi ve Osmangazi isimli 2 feribot yarın saat 11.00'de Hatay'a doğru hareket edecek. Gönüllüler ve İBB çalışanlarıyla birlikte feribotlarda 250 kişi olacak. Feribotlarda, konaklama ve gerekli görüldüğü hallerde tahliye konularına yardımcı olmak için gerekli alan oluşturuldu. Orhangazi isimli feribotun içinde mutfak, barınma alanları, revir, psikolojik danışma odaları, çocuklar için oyun alanları bulunurken, Osmangazi isimli feribot ise gerekli görüldüğü durumda depremzedeleri bölgeden tahliye edebilmek için yardımcı olabilecek. Feribotlar İskenderun Limanı'na ulaşmak üzere yarın yola çıkacak.

"GEMİMİZİN İÇİNDE REVİR, ÇOCUK OYUN ALANI GİBİ SOSYAL ALANLAR VAR"

Şehir Hatları Genel Müdürü, Sinem Dedetaş,"İki feribotumuz var. Bunları deprem bölgesinde bir tanesini konaklama amaçlı, diğerinde daha çok transfer amaçlı olacak şekilde bölgeye gönderme kararı aldık. Bir gemimizin içinde revir, çocuk oyun alanı gibi sosyal alanları barınma alanları, uyku alanları gibi alanlar planladık. Bazı koltuk yerleşimlerini değiştirdik. Onları yaşam alanlarına döndürdük. İlk gemimiz için bunları yaptık. Gemimiz depremzedelere konaklama ve transfer imkânı sağlamak üzere tasarlanıyor. Sıcak yemek ve duş çıkarabilecek şekilde geminin içinin organize ettik. Yarın sabah güvenlik, temizlik, mutfak personellerimiz, ile birlikte gemiler yola çıkacak. Orada hizmet verebilecek şekilde bu gemiyi gönderiyoruz. İkinci gemiyi de daha çok yük ve vatandaş transferini sağlamak üzere bölgeye gönderiyoruz. İkisini birden yarın sabah, ilgili liman başkanlarımızdan izin alarak ve liman bölgelerini ayarlayarak, arayarak planladık. Yarın iki gemimizi bir problem çıkmazsa yola çıkartacağız" dedi.

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