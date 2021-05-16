Yaren leylek yavrularıyla böyle görüntülendi

İHA

Belgesellere konu olan, Türkiye'nin olduğu kadar diğer ülkelerin de yakından takip ettiği Yaren leylek, göç ederek mart ayında yuvasına geri dönmüştü.

İHA'nın haberine göre Eskikaraağaç Mahallesi'nin maskotu Yaren, 35 günlük kuluçka süresi sonunda yavrularını dünyaya getirdi.

Mayıs ayının 3'ünde dünyaya gelen yavruların 12 günün ardından yuvalarında etrafa bakmaları, doğa fotoğraf sanatçısı Orhan Turhan tarafından görüntülendi. Turhan'ın fotoğraf kareleri yavruların sevimliliğini gözler önüne serdi.

Anne ve baba leylek tarafından yakalanan solucan ve böceklerle beslenen yavrular, doğduktan 58 ile 64 gün sonra palazlanıp yuvadan ayrılacak.