Yargı 40. son bölüm izle!

YARGI SON BÖLÜM ÖZETİ

Ilgaz Ceylin’i kapatıldığı yerden bir an önce kurtarmak için varını yoğunu seferber etmiştir. Ceylin ise içeridekilerle birlikte hayatta kalmak için mücadele eder. Üstelik şimdi içeriye tanıdığı biri, belki de Ceylin’e müttefik olacak Burak girmiştir.

Kuyu katili ile ilgili ipuçları art arda gelmeye devam ederken, uyuyan düşman yeni bir iş birliği ile davanın bir tarafı olarak ortaya çıkacaktır. Yolun sonunda, eski itibarını yakalamaya çalışan

Yekta’nın planı herkesi hayrete düşürecektir. Dava bir girdap gibi herkesin şahsi hayatlarını da içine çekmiştir. Günlerdir uykusuz, enerjisiz her şeyini davaya veren ekibi, katilin kimliğini ispatlamaya dair ortaya saçılan, net olmayan deliller beklemektedir.

Ceylin ’siz pusulasını kaybeden Ilgaz öngörüleri ve sezgileri ile davanın kaderini tümden değiştirecek sağlam kanıtlar peşindedir. Bulduğuna inandığı yollar onun Ceylin’i bulmasını sağlayıp ikilinin derin bir nefes almasını sağlayabilecek midir?