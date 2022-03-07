Yargı dizisinin Savcı Derya’sı kimdir?

Ünlü oyuncu Şükran Ovalı, Yargı dizisinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile başrolü paylaşıyor. Daha önce Bez Bebek, Behzat Ç., Leyla ile Mecnun ve Şeref Meselesi gibi dizilerde boy gösteren Ovalı, Yargı dizisinde Savcı Derya rolüne hayat veriyor. Savcı Derya’nın ''Daha 16 yaşında daha çocuk haklı akla hangi vicdanı hangi dine sığar. Bir insan hayatı söndürmek ne kadar kolay oldu. Bir anda yok etmek. Tahammülüm azaldı artık bu zihniyetlere. Oğullarını kral gibi yetiştiren anne babalara, istedikleri olmayınca canavarlaşan erkeklere tahammülüm kalmadı'' sözleri sosyal medyada gündem oldu. Peki, Yargı dizisinin Savcı Derya’sı Şükran Ovalı kimdir? İşte, Şükran Ovalı hayatı…
YARGI DİZİSİNİN SAVCI DERYA'SI ŞÜKRAN OVALI KİMDİR?
Ünlü oyuncu Şükran Ovalı, 1 Nisan 1985 yılında İzmir Eşrefpaşa'da dünyaya geldi. Küçüklüğü İzmir, Bahçelievler'de geçen Ovalı, Mustafa Urcan İlköğretim Okulu'nda okuduktan sonra Fevzi Çakmak Ortaokulu'ndan mezun oldu. Göztepe’de Selma Yiğit Alp Lisesi'ni bitirdikten sonra İstanbul’a gitti. Müjdat Gezen Sanat Merkezi oyunculuk mezunudur. Ünlü futbolcu Caner Erkin ile Roma'da 2 Ocak 2017 tarihinde evlendi.
ŞÜKRAN OVALI NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?
Aslen İzmirli olan ve 1985 yılında dünyaya gelen ünlü oyuncu 37 yaşındadır.
ŞÜKRAN OVALI ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER
Ezo Gelin (Gülden) 2006
Vazgeç Gönlüm (Cemile) 2007
Bez Bebek (Merve) 2007
Aşk Yakar 2008
Kahramanlar (Ayşe Komiser) 2009
Bir Bulut Olsam (Bahar) 2009
Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi (Aslı / Ayla) (Konuk oyuncu) 2010
Reis (Nazlı) 2011
Kötü Yol (Nuran Öğütçü) 2012
Leyla ile Mecnun (Sena) (Konuk oyuncu) 2012
Avrupa Avrupa (Melisa) 2013
Cinayet (Umay Abalı) 2014
Şeref Meselesi (Derya) 2014-2015
Paramparça Psikolog (Ayşe) 2016
Familya (Ezgi Alagöz) 2016
Vatanım Sensin (Seher) 2017
Poyraz Karayel (Yasemin) 2017
Ufak Tefek Cinayetler (Şebnem) 2018
Menajerimi Ara 2020
Şeref Bey 2021
Yargı 2022
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