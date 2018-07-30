Tuba Büyüküstün, geçtiğimiz haftasonu Umut Evirgen'le Bodrum'da bir plajda samimi görüntüler vermişti. Habertürk'ün haberine göre, ünlü oyuncu ailesininde kendisine karşı tavır aldığı fotoğraflara ilişkin açıklama yaptı.

İnstagram hesabından kendisini savunan Büyüküstün, "Sevgili insanlar, yargılamayı çok mu seviyorsunuz? Bu size kendinizi olduğunuzdan daha iyi bir insan gibi mi hissettiriyor? Daha başarılı? Daha iyi bir eş? Daha iyi bir çocuk? Daha iyi bir ebeveyn? Daha önemli ya da saygıdeğer? Olduğunuzdan daha mı günahsız hissetmenizi sağlıyor? Bu hayatta daha mı mutlu oluyorsunuz? O zaman lütfen devam edin. Ben size ayna olmayı kabul ediyorum" diyerek sert bir açıklama yaptı.

Tuba Büyüküstün'ün ailesi bu fotoğraflar sonrası kızlarına tavır almıştı.

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